Cae red de huachicol en Oaxaca que operaba como empresa de transporte, esto derivado de trabajos de inteligencia de la Operación Sable.

Autoridades dieron a conocer la detención de tres personas, uno el presunto líder de la organización que estaría ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJE) desarticularon una red de huachicol en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que este grupo delictivo dedicado al huachicol operaba en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

Gracias a la Operación Sable se logró la detención de tres personas, entre ellas el líder de este grupo que se hacían pasar como transportistas.

Las tres personas detenidas fueron identificadas con las siglas:

R.J.G.E. y R.J.G.L. (padre e hijo) dijeron ser traileros originarios de Cuernavaca, Morelos

La tercera persona detenida es E.S.V. quien sería la escolta del líder

En el operativo también se aseguraron camionetas, 200 mil en efectivo y drogas.

Las tres personas fueron trasladadas a los Valles Centrales donde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Autoridades revelan que red de huachicol en Oaxaca está vinculada al CJNG

Los trabajos de inteligencia de la Operación Sable se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas.

Pero en realidad se dedicaban a actividades ilegales como la extracción, robo y traslado de combustible, mejor conocido como huachicol.

Además, autoridades señalaron a R.J.G.E. como el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas.

Autoridades señalaron que está célula tendría vínculos con el CJNG, por lo que se trata de un duro golpe para la organización criminal.

Y es que de esta manera se debilitó su capacidad de financiamiento y operación territorial en la región.