Durante la noche del 8 de enero de 2026 se registró una explosión en Villagrán, Guanajuato, producto de la manipulación de un ducto de combustible para su sustracción ilegal.

“Es una contingencia que no espera, aquí estamos al pie del cañón y vamos a seguir trabajando para que este incendio pueda mitigarse” Cinthia Teniente, presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato

Hasta el momento se desconoce si hubo víctimas tras la explosión en Villagrán, Guanajuato.

¿Qué pasó en Villagrán, Guanajuato?

De acuerdo a los reportes, una explosión se originó en el municipio de Villagrán, Guanajuato, ante el intento de sustracción ilegal de combustible de un ducto de Pemex.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la explosión y asegurar la zona, lo cual generó pánico entre los habitantes de Villagrán, Guanajuato.

Según reveló la presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, Cinthia Teniente, la explosión ocurrió en una bodega en la que se almacenaba huachicol; esto mientras ella realizaba una gira para la entrega de juguetes en una localidad cercana.

Por lo que pidió el apoyo inmediato a los servicios de Protección Civil y Bomberos; también se reveló que al lugar de los hechos llegaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Pemex.

Posteriormente, la alcaldesa de Villagrán, Guanajuato visitó la zona del siniestro en compañía de su esposo, el senador Emmanuel Reyes Carmona.