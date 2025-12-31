Pemex investiga predio en Ecatepec por presunto huachicol

La tarde del 30 de diciembre de 2025 se informó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) investiga un predio en Ecatepec, en el Estado de México, por una presunta toma de huachicol.

Los reportes refieren que las investigaciones iniciaron por la localización de bidones llenos de combustible, por lo que la Fiscalía del Estado emitió una orden de cateo contra un predio de la calle Revolución, en Viento Nuevo.

En la zona también se contó con la presencia de la Guardia Nacional y Protección Civil para dar seguimiento a la búsqueda de la toma de combustible y colocar los sellos de clausura.

No se informó sobre personas detenidas por este nuevo caso de robo de combustible contra Pemex.