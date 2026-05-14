La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer la detención de un empleado de Banamex, quien habría orquestado un robo al DIF Oaxaca el 29 de abril.

El robo al DIF Oaxaca ocurrió en la caseta de cobro de la Plaza del Valle alrededor de las 16:25 horas del 29 de abril, a una camioneta de la institución.

Esto debido a que como trabajador del Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex obtenía los datos que facilitaban asaltos violentos.

Fue mediante seguimiento en el estado y tras el robo de tres millones 600 mil pesos al DIF Oaxaca, que se logró la desarticulación del grupo criminal.

Empleado de Banamex es detenido por robo al DIF Oaxaca por 3.6 millones de pesos

En conferencia de prensa, la Fiscalía de Oaxaca anunció la detención de un empleado de Banamex, responsable del robo a mano armada a una camioneta del DIF del Estado.

De acuerdo con los detalles sobre el robo al DIF de Oaxaca, el trabajador de Banamex identificado con las siglas A.M.S.R sería el principal operador del operativo.

Sin embargo, el empleado de Banamex habría contratado a las personas que cometieron el robo al DIF Oaxaca mediante seguimiento del C5 que determinaron su ruta de escape.

Tal como explican, el grupo liderado por el trabajador de Banamex chocó contra la camioneta y después despojaron a los pasajeros del dinero que correspondía al DIF.

Derivado de los videos de seguridad, se localizó el vehículo involucrado, así como el hospedaje de dos colaboradores del empleado Banamex y con el lugar de sus estancia en Oaxaca.

Detienen empleado de Banamex ligado a robo al DIF Oaxaca (Fiscalía de Oaxaca)

Empleado de Banamex sería líder de grupo criminal dedicado al robo de cuentahabientes

Junto al empleado de Banamex se logró la detención de cinco personas más, vinculadas al robo al DIF Oaxaca, que también serían parte de un grupo criminal que asaltaba a cuentahabientes.

Era desde su cargo en Ciudad de México que el empleado de Banamex obtenía información relevante tras movimientos bancarios de alto valor, que después proporcionaba al grupo criminal.

El grupo llegó a perpetrar robos a los cuentahabientes de otros estados, acorde con las investigaciones:

Puebla

Estado de México

Veracruz

Aguascalientes con probabilidad, sin confirmación hasta el momento

Consecuencia de los robos, entre ellos al DIF Oaxaca, los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.