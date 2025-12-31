Tania Avendaño Servín, funcionaria del Sistema Municipal del DIF Tecámac, en el Estado de México (Edomex), fue atacada este miércoles mientras iba a bordo de un vehículo.

¿Quién es Tania Avendaño Servín?

Tania Judith Avendaño Servín es una servidora pública mexicana que se desempeña como funcionaria en el gobierno municipal de Tecámac, Estado de México.

Actualmente figura como directora de Bienestar Social del DIF Tecámac, y anteriormente ha ocupado cargos de responsabilidad dentro de la administración pública local.

La funcionaria es conocida por estar activa en puestos administrativos y de gestión de programas municipales, especialmente en áreas de bienestar social. La cobertura mediática más reciente la relaciona con un ataque armado .

De acuerdo con la información, Tania Avendaño Servín salió herida y los vidrios del vehículo quedarón destruidos.

Funcionaria resulta herida tras ataque directo en Tecámac (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Tania Avendaño Servín?

¿Cuál es la trayectoria de Tania Avendaño Servín?

Tania Avendaño Servín ha ocupado cargos relevantes en el municipio de Tecámac, incluidos puestos directivos en distintas áreas de la administración municipal, entre ellos:

Directora General de Ecología y Administración del Medio Ambiente

Directora de Bienestar Social en el Sistema DIF municipal

Tania Avendaño Servín, funcionaria del DIF Tecámac, herida tras ataque directo

Tania Avendaño Servín iba a bordo del vehículo oficial del municipio de Tecámac cuando un sujeto armado disparó en su contra, recibiendo una lesión de arma de fuego en el brazo.

La alcaldesa de Tecámac, Rosa Yolanda Wong, confirmó el ataque e informó que Tania Avendaño Servín ya recibe atención médica y hasta el momento no se reporta ningún detenido.

Elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía del Edomex llegaron al lugar del atentado para realizar las investigaciones correspondientes y encontrar a los responsables del atentado.