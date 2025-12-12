Saúl Navarro Smith, actual titular del DIF municipal en Guanajuato, podría quedarse sin cargo luego de difundirse una fotografía en donde se le ve de cacería.

Se trata de una fotografía familiar, en donde Saúl Navarro Smith aparece junto a su padre, Alejandro Navarro, exalcalde de Guanajuato, y otros familiares, al tiempo que sostienen los cuernos de dos venados que fueron cazados.

Saúl Navarro Smith responde tras señalamientos por fotografía de cacería

A través de redes sociales se difundió una fotografía de Saúl Navarro Smith y su familia, después de que estos habrían llevado a cabo actividades de cacería.

Pese a que se les observa con vestimenta camuflada y sosteniendo los cuernos de dos venados muertos por la cacería, Saúl Navarro Smith negó haber participado de esta actividad.

La foto de cacería que podría costarle el cargo a Saúl Navarro Smith en el DIF Guanajuato (Especial)

El funcionario de Guanajuato capital manifestó que la fotografía fue tomada posterior a la cacería, misma que aseguró fue realizada por terceros y no por su familia.

Además, ante los reclamos de organizaciones animalistas, Saúl Navarro Smith dijo que la cacería se llevó a cabo en un espacio autorizado, el cual cumple con las regulaciones ambientales.

Pese a los cuestionamientos y haber posado para la fotografía, Saúl Navarro Smith aseveró ser una persona que no usa armas y que no gusta de practicar cacería.

En este sentido, el titular del DIF Guanajuato se comprometió a seguir cumpliendo con sus funciones, en estricto apego a los valores que esta dependencia busca reforzar.

Saúl Navarro Smith, DIF Guanajuato (Saúl Navarro Smith / FB)

Samantha Smith respalda a Saúl Navarro Smith en el DIF Guanajuato

Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, respaldó el trabajo de Saúl Navarro Smith al frente del DIF municipal tras divulgarse la fotografía donde se le ve de cacería.

La alcaldesa aseguró que la fotografía corresponde a la vida personal del funcionario, por lo que no está relacionada con sus funciones.

En este sentido, Samantha Smith calificó a Saúl Navarro Smith como “un buen funcionario”, por lo que dijo que su buen desempeño habla por su trabajo, señalando que este continuará al frente del DIF de Guanajuato pese a reclamos de organizaciones animalistas.