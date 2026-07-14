Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, fue asesinado la tarde de este lunes, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, Pedro Martínez Barroso fue asesinado dentro de una ferretería de su propiedad, sobre la calle Ignacio Zaragoza en San Juan Cacahuatepec.

Tras el asesinato, el Partido Verde de Oaxaca, grupo parlamentario por el cual fue alcalde de San Juan Cacahuatepec de 2021 a 2024, compartió sus condolencias.

Pedro Martínez Barroso: Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del exalcalde

La Fiscalía de Oaxaca ya investiga el asesinato del exalcalde Pedro Martínez Barroso, la tarde de este lunes 13 de julio en su ferretería en San Juan Cacahuatepec.

De acuerdo con su comunicado, establecieron las primeras líneas de investigación tras los trabajos periciales y ministeriales.

La dependencia de Oaxaca describe que un hombre, de identidad desconocida, ingresó al local del exalcalde, a quien le disparó de manera directa, provocando su muerte en el lugar.

Tras el reporte inicial, la Fiscalía de Oaxaca desplegó un equipo de la Vicefiscalía Regional de la Costa para iniciar con la recolección de indicios balísticos y el trabajo pericial.

De momento, no dieron a conocer un posible móvil o ruta para esclarecer el asesinato de Pedro Martínez Barroso, cuyo cuerpo quedó a disposición de las autoridades para la necropsia de ley.

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del exalcalde Pedro Martínez Barroso de San Juan Cacahuatepec (FGEO)

Partido Verde exige justicia por asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec

Tras darse a conocer la noticia del asesinato de Pedro Martínez Barroso, el Partido Verde expresó sus condolencias a su familia y amigos, además de exigir la investigación de su homicidio.

Mediante sus redes sociales, el Partido Verde lamentó también el fallecimiento de quien era su compañero y militante del grupo parlamentario en Oaxaca.

Y piden a las autoridades del estado que su homicidio se investigue hasta las últimas consecuencias.