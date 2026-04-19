El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca asestaron un golpe a una célula delictiva al desmantelar su centro de operaciones y asegurar un arsenal de alto poder, tras el triple homicidio ocurrido en San Sebastián Tutla.

El operativo derivó de las investigaciones por el asesinato de tres personas (entre ellas un líder transportista) registrado el 16 de abril. Las víctimas fueron identificadas por sus iniciales como I. T. L. V., F. J. C. M. (alias “El Parquita” o “El Firus”) y E. L. L. (alias “La Flaca”).

Fiscalía de Oaxaca desmantela célula delictiva tras homicidio

La intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, a través de su Unidad de Homicidios, se combinó con el uso de geolocalización y análisis de videovigilancia del C5i de la SSPC, lo que permitió rastrear en menos de 24 horas la ruta de escape de los presuntos responsables.

El despliegue operativo culminó con un cateo en un inmueble de Tlalixtac de Cabrera, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Durante la intervención se aseguró un arsenal que incluye armas largas tipo AK-47 y AR-15, así como pistolas calibre 9 mm y una TH380, además de equipo táctico como chalecos balísticos, cargadores abastecidos y fornituras.

También fue asegurada una camioneta Nissan Frontier, identificada mediante el sistema de videovigilancia como el vehículo utilizado en el ataque.

Con estas acciones, autoridades estatales y federales refuerzan la estrategia de seguridad basada en inteligencia, con el objetivo de desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad en Oaxaca.