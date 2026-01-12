Durante unas vacaciones familiares por su cumpleaños, un niño de 12 años de edad murió tras un accidente en esquí en Nuevo México en Estados Unidos.

La noticia de la muerte del niño de 12 años conmocionó a Monterrey, luego de que su padre confirmó su fallecimiento así como la escuela donde estudiaba la primaria.

Muere menor de 12 años de Monterrey mientras celebraba su cumpleaños en familia

Santiago Ortiz Zamorano, un joven de 12 años que residía en Monterrey, murió tras un accidente donde celebraba su cumpleaños en un viaje familiar.

“Chino” como también llamaban a Santiago Ortiz Zamorano estaba celebrando su cumpleaños con su hermano y padres en Ruidoso en Nuevo México donde practicaban esquí.

Sin embargo, fue ahí donde el niño de 12 años de edad sufrió un accidente que culminó en su muerte.

Aunque los detalles de su muerte se mantienen ocultos, según diversos medios fue su padre quien confirmó la noticia por redes sociales para luego recibir las condolencias por parte de la escuela donde el menor estudiaba.

Con un comunicado por el Brighton School en Monterrey, es que la escuela externó sus condolencias con la familia Ortiz Zamorano, así como “profundo pesar” que comparte la comunidad estudiantes por la muerte de “Chino”.

Las condolencias que fueron compartidas el 9 de enero, también pidieron a la comunidad “brindar respeto y empatía”, así como orar y pedir por la familia ante la muerte del estudiante.