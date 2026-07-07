Antonino Morales Toledo manifestó su respaldo a la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el gobierno de Estados Unidos esclarezca la posible participación de agencias estadounidenses en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024.

El senador por Oaxaca señaló que la controversia surgió después de que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara que ninguna agencia de su país participó en el operativo.

Sin embargo, indicó que recientemente trascendió que la aeronave utilizada para el traslado del presunto líder criminal forma parte de una exhibición en la que el FBI atribuye la operación.

Estamos frente a una falta extremadamente grave. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, pero ello no significa que podamos permitir una violación a nuestra soberanía. Antonino Morales, senador por Oaxaca.

Antonino Morales respalda el llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer el caso

El legislador retomó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó las versiones sobre la detención de “El Mayo” Zambada y consideró necesario esclarecer si existieron inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

Morales Toledo sostuvo que, de confirmarse la participación de agentes extranjeros en territorio nacional sin la debida coordinación con las autoridades mexicanas, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, acuerdos de cooperación bilateral, así como disposiciones de la Constitución mexicana.

Asimismo, expresó su confianza en que el gobierno de Estados Unidos atenderá la solicitud de la presidenta y proporcionará información que permita esclarecer lo ocurrido, al considerar que el tema debe resolverse con transparencia y respeto a la relación bilateral.

Antonino Morales pide respeto a la soberanía de México y cooperación con Estados Unidos

En el marco del aniversario de la independencia de Estados Unidos, Antonino Morales Toledo hizo un llamado para que la relación entre ambos países continúe bajo los principios de corresponsabilidad, cooperación y respeto a la soberanía nacional.

México es una nación libre, independiente y soberana. Exigimos que nuestra soberanía sea respetada. Antonino Morales, senador por Oaxaca.

Finalmente, el senador reiteró el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir a la delincuencia organizada sin establecer acuerdos con grupos criminales, en línea con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum.