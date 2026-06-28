El senador Antonino Morales Toledo rechazó enérgicamente las filtraciones del New York Times que señalan a funcionarios de Morena como presuntos informantes del gobierno de Donald Trump.

Calificó el reportaje como parte de una campaña orquestada por la ultraderecha para desprestigiar a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los mismos que perdieron contratos millonarios, condonaciones fiscales y privilegios durante el neoliberalismo, ahora recurren a la injerencia extranjera y a medios como el New York Times para intentar detener la Transformación. Antonino Morales, Senador por Oaxaca.

Antonino Morales denuncia campaña de desinformación internacional contra la 4T y la soberanía nacional

El senador señaló que el reportaje del NYT no es un hecho aislado, según el legislador, se suma a la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y las solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos.

Además de la reciente disculpa pública de El Universal por publicar una entrevista apócrifa atribuida a Carlos Monsiváis con declaraciones falsas sobre el expresidente López Obrador.

Recordó las palabras de la presidenta Sheinbaum: este gobierno no encubre a nadie y quien tenga pruebas debe presentarlas ante las autoridades, pues la presunción de inocencia es un principio constitucional.

Morales Toledo contrastó los resultados de la 4T con el modelo neoliberal, en el que más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y el salario mínimo tuvo un incremento real del 110%.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada para defender la soberanía nacional, y anunció que recorrerá las ocho regiones de Oaxaca para desenmascarar lo que calificó como intentos de desinformación y manipulación.