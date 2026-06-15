El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, afirmó que el sólido desempeño de la economía mexicana responde al modelo humanista que prioriza el bienestar de las personas, acompañado de un manejo responsable de las finanzas públicas.

Destacó que dicho modelo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha demostrado resultados gracias a la participación coordinada de todos los niveles de gobierno.

Antonino Morales destaca a Oaxaca como ejemplo de austeridad y responsabilidad financiera

El senador subrayó que estados y municipios deben funcionar como coadyuvantes con administraciones eficientes, honestas y transparentes.

Como ejemplo señaló a Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara Cruz redujo la deuda heredada de 35,417 millones de pesos en 2022 a 25,565 millones al corte de mayo de 2026.

En total se pagaron 16,539 millones, incluyendo la liquidación de créditos fiscales con el SAT por 5 mil 452 millones.

El saneamiento permitió además una inversión histórica de más de 34,595 millones de pesos en 11 mil 20 proyectos, con énfasis en educación (3 mil 567 acciones), carreteras (715) y vivienda (2 mil 79).

Antonino Morales resalta crecimiento de Tarjeta Margarita Maza y Viviendas Bienestar

Iniciativas como la Tarjeta Margarita Maza y Viviendas Bienestar registraron incrementos sustanciales, reflejo del compromiso de Salomón Jara con la población oaxaqueña.

Finalmente, Morales Toledo anunció que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a las 32 entidades y los 2 mil 462 municipios del país a manejar sus finanzas con austeridad y honestidad, con la convicción de que el humanismo mexicano también se construye desde cada localidad.