El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, informó que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para reconocer al gobierno de Salomón Jara Cruz, por la aprobación del Plan Estatal de Búsqueda de Personas, un paso que consideró significativo en la defensa de los derechos humanos y que convierte a Oaxaca en la primera entidad del Sur-Sureste y la tercera a nivel nacional en contar con este mecanismo.

El legislador integrante de la Comisión de Derechos Humanos subrayó que el Plan no es un documento elaborado en solitario, sino el resultado de un proceso de construcción colectiva con las familias y los colectivos.

Este instrumento surge de la escucha auténtica; cada línea contiene la voz y la esperanza de quienes han exigido incansablemente verdad y justicia. Aquí se siembra la semilla de la confianza ciudadana hacia las instituciones. Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca

ONU-DH y Amnistía Internacional celebran la aprobación del Programa

Durante la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda, el oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Alan García Campos, reconoció la voluntad política y el liderazgo de las autoridades oaxaqueñas. El representante internacional calificó la jornada como un día importante y enfatizó que la participación ciudadana se convierte en un instrumento fundamental para devolver la credibilidad a las entidades públicas.

A este reconocimiento se sumó Amnistía Internacional, que celebró la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que refuerza el consenso de que la entidad avanza por la ruta correcta.

Por lo que Morales Toledo destacó que el compromiso del gobernador Salomón Jara Cruz con las víctimas de desaparición se ha traducido en acciones concretas para fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda, bajo el principio rector del respeto irrestricto de los derechos humanos.

En Oaxaca el dolor de las familias no encuentra indiferencia, sino un gobierno que asume con seriedad y sensibilidad su obligación de buscar con idoneidad y obtener resultados. Morales Toledo

Asimismo, el senador señaló que el punto de acuerdo también exhortará a las entidades federativas que no cuentan con un plan estatal de búsqueda a cumplir con esta responsabilidad establecida en la ley en la materia, teniendo como referencia el esfuerzo de colaboración interinstitucional y legitimidad social, sustentado en mesas de trabajo con familiares y el Consejo Ciudadano, alcanzado en Oaxaca.