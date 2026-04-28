El senador Antonino Morales Toledo anunció que presentará ante el Senado de la República un exhorto para que los gobiernos estatales y la Ciudad de México conozcan y adopten el modelo integral de atención al Trastorno del Espectro Autista (TEA) implementado por el DIF Oaxaca.

El objetivo es replicar a nivel nacional una estrategia de inclusión que ha mostrado resultados en la atención a personas con autismo, especialmente niñas y niños.

Antonino Morales impulsa modelo nacional de inclusión desde Oaxaca

El legislador subrayó que este esquema no debe verse como un beneficio aislado, sino como un derecho que debe garantizarse en todo el país, respaldado por resultados concretos en la entidad.

Entre los avances, destacó una inversión superior a mil 310 millones de pesos, derivada de la coordinación entre el DIF Oaxaca y el Sistema Nacional DIF, mediante un convenio con 539 municipios para fortalecer programas de alimentación y desarrollo comunitario.

Estas acciones han permitido ampliar la cobertura de atención a niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y familias en situación prioritaria, consolidando una política social con enfoque integral.

Oaxaca fortalece atención al autismo con más infraestructura y cobertura

En materia de TEA, se amplió el Centro Nyela To Bidao con una inversión superior a 13.9 millones de pesos, lo que permitió incorporar nueve aulas nuevas y una cámara sensorial especializada.

Gracias a esta expansión, la capacidad de atención pasó de 419 a más de 800 niñas y niños, en un espacio que opera bajo un modelo de acompañamiento centrado en la comprensión, cercanía y respeto.

Además, se anunció la creación de 11 nuevos centros especializados en distintas regiones de Oaxaca, con el objetivo de acercar estos servicios a más familias.

El senador también reconoció el trabajo de Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del DIF estatal, por fortalecer una institución que ha colocado a los grupos prioritarios en el centro de la política social.

Finalmente, Morales Toledo reiteró que el exhorto buscará convertir este esquema en un referente nacional, al considerar que la inclusión, el bienestar y la justicia social se consolidan cuando las políticas públicas atienden directamente a quienes más lo necesitan.