El senador oaxaqueño, Antonino Morales Toledo, señaló que con el objetivo de proteger a los consumidores, presentará una iniciativa de reforma a diversas leyes para garantizar que las y los usuarios de servicios puedan cancelar sus contratos de seguros de manera sencilla y gratuita.

Asimismo, aseguró que se plantea que no haya penalización al cancelar los contratos y asegurando la devolución proporcional de la prima no devengada y asegurando que la cancelación se pueda realizar por los mismos medios en que se contrató el seguro.

Senado analiza reforma para facilitar cancelación de seguros

De acuerdo con el legislador, se plantean reformas a la Ley sobre el Contrato de Seguro y a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para establecer que las y los usuarios puedan cancelar fácilmente sus suscripciones o membresías con cobro recurrente. Además, agregó que el senado busca evitar que, al cancelar contratos y pólizas, se apliquen cargas desproporcionadas o barreras administrativas.

“El contrato de seguro cumple una función social relevante: protege el patrimonio, la salud, la vida y la estabilidad económica de millones de personas. No obstante, la utilidad social del seguro no puede desvincularse del respeto a los derechos de quienes lo contratan” Antonino Morales, senador

De igual manera, Morales propone que la renovación de los contratos no exceda el año y que la persona pueda cancelarlo en cualquier momento, sin tener la obligación de tener que pagar la parte proporcional de la prima correspondiente al periodo transcurrido.

Por otra parte, se establece que la empresa aseguradora tendrá la obligación de devolver a la persona contratante la parte proporcional de la prima no devengada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la terminación. Además, el fin del contrato se podrá realizar mediante medios electrónicos, digitales o telefónicos.

Con esta iniciativa, Antonino Morales busca eliminar obstáculos innecesarios que complican la cancelación de contratos de seguros, fortaleciendo la confianza en el sistema financiero y protegiendo los derechos del consumidor mediante estándares internacionales y reconocidos como los planteados por la OCDE y por la jurisprudencia en la materia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.