El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, reconoció el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona.

El legislador aseguró que la presencia de la mandataria federal fortaleció la imagen de México en el ámbito internacional y refrendó los principios históricos como la no intervención y la autodeterminación.

Antonino Morales destaca liderazgo internacional de Sheinbaum

De acuerdo con el senador, el discurso de Claudia Sheinbaum estuvo marcado por una visión pacifista y humanista, centrada en el diálogo entre naciones y en la búsqueda de soluciones globales alejadas de los conflictos armados.

Morales destacó especialmente el llamado de la presidenta a priorizar la paz sobre la confrontación, al considerar que se trata de una postura congruente en la tradición diplomática mexicana.

Otro de los puntos que resaltó fue la propuesta de redirigir parte del gasto militar internacional hacia programas ambientales, particularmente de reforestación, al considerar que la seguridad global también depende de la protección del planeta y del bienestar social.

Asimismo, el senador respaldó la postura expresada en torno a la soberanía de Cuba, al insistir en que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el respeto mutuo y las vías pacíficas.

México podría recibir cumbre internacional en 2027

Antonino Morales también celebró la invitación para que México sea sede de la próxima edición de este encuentro en 2027.

Señaló que, de concretarse, el país tendría la oportunidad de reunir a representantes internacionales para discutir modelos democráticos con enfoque social y económico centrados en el bienestar de la población.

Finalmente, sostuvo que la política exterior mexicana vive una nueva etapa de protagonismo internacional con la administración actual.