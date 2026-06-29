El gobierno de México inició con el proceso para la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos para recibir sus opiniones, sugerencias y planteamientos.

Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, resaltó que esta consulta se realiza para conocer las opiniones sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos llegará a 70 comunidades

Luisa Alcalde compartió que la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos llegará hasta 70 comunidades.

Se trata de:

69 pueblos indígenas

1 pueblos afromexicanos

Asimismo, participarán 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA).

Luisa Alcalde resaltó que los pueblos indígenas y afromexicanos se componen de alrededor de 25.8 millones de personas, lo que representa el 20.5% de la población nacional.

Cabe señalar que esta iniciativa consta de ocho libros. Estos son:

Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de Derecho Público Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas Pueblos y comunidades afromexicanas Derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana Personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas Consulta y Consentimiento libre, previo e informado Distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México Responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano

Así será la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos

La consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos sobre la reforma a la Ley General sobre estas poblaciones dará inicio este lunes 29 de junio.

Será el 12 de octubre cuando, tras los procesos de información y deliberación, se presente la iniciativa final ante el Congreso de la Unión.

Este proceso se llevará a cabo en 5 etapas: