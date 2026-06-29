El gobierno de México inició con el proceso para la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos para recibir sus opiniones, sugerencias y planteamientos.
Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, resaltó que esta consulta se realiza para conocer las opiniones sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos llegará a 70 comunidades
Luisa Alcalde compartió que la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos llegará hasta 70 comunidades.
Se trata de:
- 69 pueblos indígenas
- 1 pueblos afromexicanos
Asimismo, participarán 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA).
Luisa Alcalde resaltó que los pueblos indígenas y afromexicanos se componen de alrededor de 25.8 millones de personas, lo que representa el 20.5% de la población nacional.
Cabe señalar que esta iniciativa consta de ocho libros. Estos son:
- Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de Derecho Público
- Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas
- Pueblos y comunidades afromexicanas
- Derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana
- Personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas
- Consulta y Consentimiento libre, previo e informado
- Distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
- Responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano
Así será la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos
La consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos sobre la reforma a la Ley General sobre estas poblaciones dará inicio este lunes 29 de junio.
Será el 12 de octubre cuando, tras los procesos de información y deliberación, se presente la iniciativa final ante el Congreso de la Unión.
Este proceso se llevará a cabo en 5 etapas:
- Convocatoria (29 de junio): Firma y publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
- Etapa Informativa (1 de julio al 6 de agosto): Se llevará información a las más de 16 mil comunidades. Se distribuirá un cuadernillo informativo que explica de forma sencilla los 453 artículos de la ley.
- Etapa Deliberativa (7 de agosto al 13 de septiembre): Cada comunidad analizará la ley según sus propios sistemas normativos internos. Se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en ciudades como:
- Acapulco
- Tijuana
- Guadalajara
- Estudio y Adecuación (21 de septiembre al 11 de octubre): Las propuestas y conclusiones de las asambleas se incorporarán al proyecto de iniciativa.
- Presentación formal (12 de octubre): La Presidenta presentará la iniciativa final al Congreso de la Unión en el marco del Día de la Resistencia Indígena