La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que los resultados de la consulta indígena y para pueblos afromexicanos deberían estar listos el 12 de octubre.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, tras la histórica consulta para mejorar la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos deberá presentarse en lo que fue el Día de la Raza.

Asimismo, resaltó la importancia de que la consulta implique un mejoramiento de esta ley, tomando en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Sheinbaum presentará la propuesta para la ley de los pueblos indígenas y afromexicanos el 12 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la iniciativa para la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos será mejorada y aprobada por las mismas comunidades tras un proceso histórico de consulta.

Luego de que se lleven a cabo estos procesos, se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, el renombrado Día de la Resistencia de los Pueblos.

“Vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea entregada” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró que se trata de una iniciativa que será construida con “lo que quieran los pueblos”.

Así será la consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos

La consulta histórica para pueblos indígenas y afromexicanos sobre la reforma a la Ley General sobre estas poblaciones dará inicio este lunes 29 de junio.

Será el 12 de octubre cuando, tras los procesos de información y deliberación, se presente la iniciativa final ante el Congreso de la Unión.

Este proceso se llevará a cabo en 5 etapas: