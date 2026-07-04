Las celebraciones y concentraciones multitudinarias que se han realizado en México con motivo del Mundial 2026 han dejado incidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad y accesibilidad para las personas con discapacidad en eventos masivos.

De acuerdo con reportes recientes, en la Ciudad de México se registraron cuatro fallecimientos relacionados con aglomeraciones durante los festejos por el Mundial 2026. Entre las víctimas se encontraba una persona que padecía episodios de epilepsia y que sufrió una crisis en medio de la multitud, sin que pudiera recibir atención oportuna debido a la concentración de personas.

Especialistas alertan sobre los riesgos que enfrentan las personas con discapacidad en concentraciones multitudinarias. (cortesía)

Reportan incidente con persona en silla de ruedas en Guadalajara

En Guadalajara, una persona usuaria de silla de ruedas estuvo involucrada en un incidente durante un Fan Festival realizado en la zona del Parque Morelos.

Según la información difundida, un grupo de asistentes lanzó por los aires a una persona en silla de ruedas durante los festejos, situación que derivó en su traslado de emergencia a una unidad de la Cruz Roja para recibir atención médica.

El hecho generó preocupación sobre las condiciones de seguridad y protección para personas con discapacidad en eventos que reúnen a miles de asistentes.

Especialistas recomiendan extremar precauciones

Ante estos casos, especialistas señalaron que las personas con discapacidad enfrentan mayores riesgos en eventos masivos debido a las dificultades para recibir atención inmediata en caso de una emergencia.

Indicaron que las grandes concentraciones de personas pueden complicar las labores de auxilio, el acceso de cuerpos de emergencia y la movilidad de quienes requieren apoyos específicos o atención médica especializada.

Asimismo, consideraron que la organización de este tipo de eventos debe contemplar protocolos de accesibilidad, rutas de evacuación y mecanismos de atención diferenciada para reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Especialistas alertan sobre los riesgos que enfrentan las personas con discapacidad en concentraciones multitudinarias. (cortesía)

Aglomeraciones representan desafío para la atención de emergencias

Por lo tanto, los especialistas señalaron que, en contextos de alta concentración de personas, cualquier incidente médico puede complicarse debido a los tiempos de respuesta y a la dificultad para acceder al lugar donde se encuentra la persona afectada.

Por ello, recomendaron evaluar los riesgos antes de asistir a eventos multitudinarios y reforzar las medidas de prevención y acompañamiento para personas con discapacidad o con padecimientos que requieran atención inmediata en caso de una contingencia.