Habitantes de diversas colonias de Escobedo solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante los problemas recurrentes de fugas de aguas negras que afectan calles, viviendas y espacios públicos del municipio.

Los vecinos señalaron que las fallas en la red de drenaje generan desbordamientos, acumulación de agua residual y malos olores, situación que se ha convertido en una problemática constante para distintas zonas de la ciudad.

José Quiroga, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, atendió las demandas de habitantes afectados por fugas de aguas negras. (cortesía)

José Antonio Quiroga Chapa atiende peticiones de vecinos de Escobedo

Durante un recorrido por las colonias Felipe Carrillo y Topo Grande, habitantes de ambos sectores abordaron a José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, para solicitar apoyo ante las afectaciones provocadas por las fugas de aguas negras.

Los residentes expusieron que los desperfectos en la infraestructura de drenaje han provocado estancamientos de agua residual y afectaciones a la calidad de vida de las familias que habitan en estas colonias.

Ante esta situación, José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, escuchó las demandas ciudadanas y se comprometió a gestionar una atención inmediata ante Agua y Drenaje de Monterrey.

José Quiroga, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, atendió las demandas de habitantes afectados por fugas de aguas negras. (cortesía)

Fugas de aguas negras en Escobedo genera reportes diarios

De acuerdo con información municipal, en Escobedo se reciben diariamente entre 12 y 15 reportes relacionados con problemas de drenaje sanitario. La causa más frecuente corresponde a la obstrucción de tuberías, situación que deriva en desbordamientos sobre la vía pública, acumulación de aguas residuales y malos olores.

Las autoridades señalaron que la cantidad de reportes supera a las atenciones realizadas, lo que ha contribuido al incremento de las fallas registradas en distintos puntos del municipio.

Entre las zonas con mayor incidencia destacan San Miguel Residencial, Villas de San Francisco y Alianza Real, ubicadas en el norponiente del municipio. También se reportan afectaciones en las colonias La Unidad y San Marcos, así como en sectores cercanos a la avenida Raúl Salinas y en áreas de Hacienda del Topo y Quinto Centenario.

La problemática ha generado inconformidad entre los habitantes, quienes solicitaron una solución definitiva que permita reducir las fallas recurrentes en la red de drenaje sanitario.

Por lo que el Gobierno de Escobedo informó que continuará gestionando ante Agua y Drenaje de Monterrey la atención de los reportes ciudadanos para evitar que las fugas de aguas negras sigan afectando la movilidad, la salud pública y la calidad de vida de las familias del municipio.

Las autoridades municipales reiteraron que mantendrán comunicación con los vecinos y darán seguimiento a las gestiones necesarias para atender una problemática que se ha vuelto recurrente en distintas colonias de Escobedo.