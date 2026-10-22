El club Tigres reconoció a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que forman parte del programa gratuito de Reconstrucción de Mama, impulsado por el Gobierno de Monterrey en coordinación con el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El homenaje se realizó durante el encuentro disputado el martes 20 de octubre en el Estadio Universitario. Como parte de la actividad, las beneficiarias ingresaron a la cancha, convivieron con jugadores del equipo club Tigres y recibieron una mención especial ante la afición.

La iniciativa buscó visibilizar las experiencias de las mujeres que han atravesado un proceso oncológico y destacar la importancia del acceso a alternativas de atención que favorezcan su bienestar físico y emocional.

Tigres reconoce a sobrevivientes de cáncer de mama (cortesía )

¿En qué consiste el programa de reconstrucción de mama gratuita?

El programa de reconstrucción de mama gratuita facilita el acceso a cirugías reconstructivas para mujeres que se sometieron a una mastectomía como consecuencia del cáncer de mama.

La iniciativa es resultado de la colaboración entre el DIF Monterrey y el Hospital Universitario de la UANL, instituciones que coordinan recursos y servicios especializados para brindar atención a las pacientes.

Mediante este esquema, el Municipio de Monterrey cubre el costo de las prótesis y los materiales necesarios, mientras que el Hospital Universitario proporciona atención médica, quirúrgica y hospitalaria, además del seguimiento correspondiente.

El programa también incluye acompañamiento psicológico y fisioterapia oncológica, servicios orientados a contribuir a la recuperación integral de las beneficiarias, tanto en el aspecto físico como en el emocional.

En abril de 2026, el Gobierno de Monterrey y el Hospital Universitario ampliaron su convenio de colaboración para dar continuidad a la iniciativa e incrementar el número de mujeres atendidas, después de la respuesta registrada durante su primera etapa.

La estrategia está dirigida a mujeres que, tras superar el proceso oncológico, deciden de manera informada iniciar una reconstrucción mamaria.

Tigres reconoce a sobrevivientes de cáncer de mama (cortesía )

¿Cómo solicitar información sobre las cirugías reconstructivas gratuitas?

Las mujeres interesadas en conocer los requisitos y recibir orientación sobre el programa de reconstrucción mamaria gratuita pueden comunicarse con el DIF Monterrey a través del número 81 5102 8636 y por medio de WhatsApp al 81 2860 4733.

El reconocimiento realizado por Tigres llevó el mensaje sobre la importancia de la atención médica y el acompañamiento a un espacio deportivo de gran convocatoria.

Tigres reconoce a sobrevivientes de cáncer de mama (cortesía )

Con la colaboración entre el Gobierno de Monterrey y el Hospital Universitario, el programa busca ampliar las oportunidades de acceso a cirugías reconstructivas gratuitas para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, mientras que actividades como este homenaje contribuyen a visibilizar sus experiencias durante la recuperación.