El Gobierno de Monterrey, realizó la Feria Integral de la Mujer “Alianza Rosa”, una jornada que reunió a dependencias municipales, instituciones y organizaciones para acercar servicios de salud, asesoría y oportunidades de desarrollo a las mujeres de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo el 20 de octubre en los bajos del Palacio Municipal, donde las asistentes tuvieron acceso gratuito a consultas médicas generales, nutrición, odontología, enfermería, salud mental y orientación sobre salud femenina y sexualidad.

Como parte de las acciones del Mes Rosa, también se ofrecieron pases para mastografías, con el propósito de facilitar el acceso a estudios que contribuyen a la detección oportuna del cáncer de mama.

Monterrey realiza Feria Integral de la Mujer (cortesía)

¿Qué servicios ofreció la Feria Integral de la Mujer en Monterrey?

La feria concentró distintos servicios y programas municipales para atender necesidades relacionadas con la salud, la educación, el empleo y el desarrollo personal.

Entre las opciones disponibles estuvieron:

Atención médica general, nutrición y odontología.

Servicios de enfermería y salud mental.

Orientación sobre salud femenina y sexualidad.

Pases para mastografías.

Asesoría legal y bolsa de trabajo.

Talleres productivos para fortalecer habilidades.

Información y registro a programas como Regio Ruta y la tarjeta Salud Regia.

Monterrey realiza Feria Integral de la Mujer (cortesía)

En el ámbito educativo, participó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que ofreció la aplicación de exámenes para acreditar estudios de primaria y secundaria.

Estas actividades buscaron facilitar el acceso a herramientas para el desarrollo personal y la autonomía económica de las mujeres, además de brindar información sobre programas y oportunidades disponibles.

Entregan pelucas a mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer

Como parte de las acciones de acompañamiento, la Fundación Nuevo León Sí participó con la donación de pelucas para mujeres que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

Este apoyo se sumó a las actividades de sensibilización del Mes Rosa, que promueve la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a pacientes con cáncer de mama.

La jornada también permitió acercar a las asistentes con instituciones y organizaciones que pueden dar continuidad a sus necesidades, desde la orientación jurídica hasta la atención preventiva, la capacitación y el acceso a programas sociales.

Monterrey realiza Feria Integral de la Mujer (cortesía)

Con la Feria Integral de la Mujer “Alianza Rosa”, el Gobierno de Monterrey busca reunir en un mismo espacio servicios que contribuyan al bienestar físico, emocional, educativo y económico de las mujeres, así como ampliar sus oportunidades de atención y desarrollo.