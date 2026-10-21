Tigres vs León jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 0-1 para la escuadra de La Fiera.

Después del resultado en la Jornada 13, Tigres se ubica en lugar 14 con 14 puntos.

León, por su parte, se quedó con 21 unidades en la cuarta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 0-1 León.

Tigres vs León: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Tigres vs León se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tigres con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras León en busca de mantenerse en los primeros lugares de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Tigres vs León:

Minuto 19: Gol de Ismael Díaz (León)

Minuto 89: Gol de Díber Cambindo (León)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y León en la Liga MX?

Tigres y León volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Tigres visita a Pumas el 24 de octubre, mientras que León enfrenta a Toluca el 24 del mismo mes.