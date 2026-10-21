El Gobierno de Monterrey realizó una feria de servicios en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama, además de brindar apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La jornada se organizó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, encabezada por Fernando Margáin Sada, y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, dirigido por África Elizondo. También participó la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides..

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Fernando Margáin destacó la importancia de acercar los servicios de salud a la población y reforzar las acciones de detección oportuna.

El tema de la detección temprana ayuda mucho, no nada más a la recuperación, sino también a que el proceso pueda ser más corto. Por eso, la detección oportuna se vuelve muy importante. Muchas gracias a las asociaciones que participan con una vocación incansable y que, por supuesto, se suman a este gran esfuerzo que hacemos juntos para beneficio de todos. Fernando Margáin Sada, secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva

DIF Monterrey realiza feria de servicios para mujeres (cortesía )

Monterrey ofreció consulta médicas y talleres gratuitos

La Feria de Servicios en Monterrey se instaló en los bajos del Palacio Municipal, donde las asistentes tuvieron acceso a distintos módulos de atención y orientación a cargo de la Dirección de Salud municipal.

Entre los servicios disponibles estuvieron:

Nutrición y atención dental.

Consulta médica general y enfermería.

Salud mental y salud de la mujer.

Orientación sobre sexualidad.

Talleres productivos del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Un módulo de maquillaje de la Escuela Técnica Pablo Livas.

También participaron representantes de Fuerza Rosa, Farmacia Oncológica y la Asociación de Diabetes, entre otras instituciones, empresas y patrocinadores que ofrecieron información, orientación, muestras y productos. Como parte de las actividades complementarias, se realizó una jornada de corte de trenza y una actividad física.

DIF Monterrey realiza feria de servicios para mujeres

DIF Monterrey ofrece acompañamiento a mujeres con tratamientos oncológicos

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, resaltó la importancia de brindar respaldo a las mujeres durante sus tratamientos y promover su bienestar físico y emocional.

La funcionaria destacó que el organismo municipal ofrece terapias oncológicas, físicas y psicológicas, además de grupos de apoyo en las Unidades Básicas de Rehabilitación.

Tenemos terapias oncológicas, físicas y psicológicas para brindar acompañamiento. También hemos formado estos grupos en las Unidades Básicas de Rehabilitación para ofrecer ese apoyo tan importante. Hacemos un llamado a todas las mujeres que lo necesiten para que se acerquen al DIF Monterrey, podamos hacer equipo y llevar todo esto juntas. Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey

Durante la jornada también se realizó la entrega de pelucas por parte de Nuevo León SÍ, en el Auditorio 360, como muestra de solidaridad con las mujeres que enfrentan los efectos de los tratamientos oncológicos.

Al evento asistieron la directora del Sistema DIF Monterrey, Ivonne Álvarez ,Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana; Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos, así como diputados y regidores.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la salud integral de las mujeres, promover la detección oportuna del cáncer de mama y acercar servicios de orientación y acompañamiento a quienes los necesitan.