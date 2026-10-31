La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta triangulación de 7 mil 200 millones de pesos en el gobierno de Samuel García.

De acuerdo con la información, las operaciones detectadas habrían involucrado a empresas proveedoras y un despacho jurídico relacionado con el gobernador Samuel García y su padre.

ASF detecta posible triangulación de más de 7 mil 200 mdp en gobierno de Samuel García

Aureliano Hernández, auditor de la ASF, reportó que, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, se detectaron esquemas de triangulación y simulación de operaciones en el gobierno de Nuevo León.

Auditoría Superior de la Federación (Especial)

Tras detectar estas irregularidades por más de 7 mil 200 mdp, la ASF presentó una denuncia ante la FGR el pasado viernes 16 de octubre, a fin de aclarar lo sucedido y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Según la ASF, la operación comenzó con la transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno de Samuel García a una constructora, empresa que después envió 5 mil 154.6 millones a otra compañía.

Esta última compañía habría entregado 385.3 millones al despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García. Así se identificaron otras tres rutas que siempre terminaban llegando a ese despacho.

En conjunto, la ASF identificó que 928.13 millones de pesos habrían sido triangulados hacia el despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Además de las operaciones detectadas hacia el despacho ligado al padre de Samuel García, la presunta triangulación señala a otras empresas proveedoras, sumando más de 7 mil 200 millones de pesos.

La denuncia de las ASF ante la FGR busca que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades.