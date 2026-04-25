Sergio Arturo fue sentenciado a 19 años en prisión por feminicidio en Nuevo León, obtuvo libertad condicional y comenzó a buscar pareja en una app de citas; el caso desató indignación en redes sociales.

Una usuaria denunció que Sergio Arturo se encuentra buscando pareja en Bumble y Badoo, cuestionando que un hombre con antecedentes de feminicidio como él pueda acceder a las app sin restricciones.

Sergio Arturo, condenado por feminicidio, busca pareja en app de citas

El pasado 12 de febrero, Sergio Arturo salió del Penal de Cadereyta luego de que un juez autorizara la libertad anticipada tras cumplir poco más de la mitad de su condena por feminicidio.

Sergio Arturo había sido condenado a 19 años de prisión por el feminicidio de su expareja Alexis Gabriela García, ocurrido en 2016 en Monterrey, además por el ataque de familiares de la víctima.

De acuerdo con la información, Sergio Arturo ingresó al domicilio de su exnovia por un ataque de celos y le disparó en el cuello. La menor de 17 años de edad fue trasladada a un hospital, donde falleció.

El caso volvió a tomar relevancia luego de que una usuaria en redes sociales denunciara que el hombre aparece en plataformas como Bumble y Badoo, lo que provocó una ola de críticas y preocupación.

Usuarios han denunciado el peligro que corren las mujeres en estas app de citas, además de cuestionar los mecanismos de supervisión para personas que obtienen beneficios de libertad anticipada.