El nombre de Alexis Gabriela García, víctima de feminicidio en 2017 en Monterrey, Nuevo León vuelve a resonar, tras conocerse que su agresor y asesino, Sergio Arturo Alanís Ríos está libre, tras salir de la cárcel de manera anticipada.

Causando aún más indignación en la sociedad, pues desde el principio fue un caso señalado por inconsistencias. Ahora la liberación anticipada de Sergio Arturo Alanís Ríos genera temor, pues el feminicida de Alexis Gabriela García, ya está buscando pareja.

Feminicidio de Alexis Gabriela García causa alerta, agresor salió de la cárcel de manera anticipada.

A casi 10 años del feminicidio de Alexis Gabriela García en 2017 que consternó no sólo a Monterrey en Nuevo León sino al país, ahora vuelve a generar alerta.

Pues Sergio Arturo Alanís Ríos ha recuperado su libertad de manera anticipada, luego de que un juez le otorgó la libertad condicional, por lo que el pasado 12 de febrero de 2026, abandonó el Penal de Cadereyta.

Salida de Sergio Arturo Alanís Ríos la cual pasó desapercibida; sin embargo, recientemente la alarma se ha generado, tras la denuncia de una usuaria de aplicación de citas, la cual detectó que el feminicida de Alexis Gabriela García busca pareja.

Ante la denuncia en redes sociales, la sociedad no ha dejado pasar el momento para alertar a las mujeres sobre Sergio Arturo Alanís Ríos, así como su protesta ante la libertad anticipada que se le otorgó, pues no solo mató por celos a quien fuera su novia, sino también atacó a la hermana y madre de Alexis Gabriela García.

Sergio Arturo busca pareja en app de citas tras condena por feminicidio (Yazmín Betancourt)

Sergio Arturo Alanís Ríos fue el feminicida de Alexis Gabriela García en 2017

El feminicidio de Alexis Gabriela García en 2017 dio de qué hablar tras encontrar culpable a su ex novio Sergio Arturo Alanís Ríos.

Pues Sergio Arturo Alanís Ríos disparó con un arma a Alexis Gabriela García, quien horas después murió en un hospital.

Pero no solo eso, Sergio Arturo Alanís Ríos golpeó brutalmente a la hermana y madre de Alexis Gabriela García, caso que aún causó más polémica.

Tras los hechos y pese a que intentó huir, Sergio Arturo Alanís Ríos fue detenido, sin embargo, tuvo un juicio abreviado, lo que le permitió recibir una sentencia reducida de 19 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Y que hoy la ley volvió a fallarle a Alexis Gabriela García, pues a media condena Sergio Arturo Alanís Ríos es libre.