La secretaria del Bienestar de Tamaulipas, Silvia Casas, sufrió accidente durante la mañana del viernes 26 de diciembre, mientras circulaba sobre la carretera nacional Victoria-Monterrey, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el percance automovilístico tuvo lugar a la altura del municipio de Linares.

Secretaria del Bienestar de Tamaulipas sufrió accidente en carretera de Nuevo León

La mañana del viernes 26 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar de Tamaulipas, Silvia Casas, sufrió un accidente automovilístico en inmediaciones del estado de Nuevo León.

La información que se ha difundido refiere que la funcionaria estatal circulaba a la altura del kilómetro 140 de la carretera nacional Victoria-Monterrey, cuando chocó con otra unidad.

Secretaria del Bienestar de Tamaulipas sufre accidente (Especial)

Derivado del impacto, la camioneta SUV en la que Silvia Casas se transportaba en compañía de Javier Garibaldi, su esposo, sufrió diversas afectaciones; sin embargo, el otro vehículo involucrado resultó más afectado.

Lo anterior debido a que el auto compacto de color oscuro con el que chocó la secretaria del Bienestar de Tamaulipas, terminó volcado e incluso se salió de la carpeta asfáltica.

Debido a los hechos, hasta el sitio del impacto se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Linares, Nuevo León, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Autoridades atendieron a la secretaria del Bienestar de Tamaulipas

Horas después de que se reportó el accidente de la secretaria del Bienestar de Tamaulipas, Silvia Casas, se emitieron algunos otros detalles sobre el estado de salud de la funcionaria.

En torno a ello, medios locales dieron a conocer que Silvia Casas y su esposo solo sufrieron lesiones menores, pues se resaltó que ambos estaban conscientes y en buen estado de salud.

Pese a ello, tanto la funcionaria como su marido, fueron llevados de inmediato al Hospital General de Linares, donde se les valoró a detalles y se constató que no presentaban lesiones de mayor gravedad.