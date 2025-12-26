La mañana del 25 de diciembre de 2025 tuvo lugar un accidente en la Calzada San Antonio Abad a la altura de José T. Cuéllar, Ciudad de México: un taxista de CDMX murió poco después de haber sido captado en video en la calle.

Del taxi de la CDMX sólo fue rescatado con vida un perrito, presunto acompañante del conductor.

Taxista de CDMX fue captado en video antes de morir en accidente en San Antonio Abad

Antes del fatal accidente ocurrido en San Antonio Abad, el taxista fue captado en calles del Centro Histórico, afuera de su vehículo y sin camisa, mientras se tocaba de manera insistente.

Su perrito no aparece en el video, sin embargo y acorde con lo revelado por testigos, el taxista aseguraba que tenía animales en el cuerpo, razón por la que se escucharía un grito en la grabación.

Se menciona también que habría pedido ayuda, aunque tampoco se observa en el video captado en la calle de Venustiano Carranza y Pino Suárez, junto a una patrulla de la SSC.

De momento la SSC CDMX no se ha pronunciado sobre el accidente que derivó en la muerte del taxista de CDMX, por lo que no se tiene información si padecía alguna enfermedad o conducía bajo efectos de alguna sustancia.

A su vez, se desconoce qué pasó entre el Centro Histórico de la CDMX y la Calzada San Antonio Abad en donde murió al momento del impacto.

Taxista de CDMX muere en accidente en San Antonio Abad (Captura de pantalla)

Recatan a perrito que viajaba con el taxista de CDMX

Alrededor de las 8:00 horas del jueves 25 de diciembre de 2025, el taxista chocó contra una palmera en la Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, tras perder el control de su vehículo.

Debido a que el taxista no traía cinturón de seguridad, salió proyectado y su cuerpo quedó en la carpeta asfáltica sin vida, tal como confirmaron los servicios de emergencia que llegaron a San Antonio Abad y acordonaron la zona.

Como se observó en las imágenes, el taxi quedó destrozado y el perro que lo acompañaba quedó prensado en contra de la puerta, sin embargo, los Bomberos de CDMX se lo llevaron para su evaluación veterinaria.

De momento se desconoce la identidad del taxista de CDMX, sin embargo las placas de su vehículo eran A-8371-C; se confirmó que la Fiscalía General de Justicia ya investiga el caso.

Taxista de CDMX muere en accidente en San Antonio Abad (Captura de pantalla)



