La Secretaría de Seguridad de Hidalgo confirmó que este viernes 26 de diciembre murió Alfredo González Quiroz, alcalde de la comunidad de Tepeapulco; te decimos quién era él.

El alcalde Alfredo González Quiroz se encontraba a bordo de un vehículo sobre la carretera que comunica de Tepeapulco y Cuautepec, cuando el chofer perdió el control y chocó.

Pero ¿quién era Alfredo González Quiroz? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, que murió en un accidente vehicular este 26 de diciembre.

¿Quién era Alfredo González Quiroz?

Alfredo González Quiroz fue un político y empresario mexicano que se desempeñó como alcalde de Tepeapulco, Hidalgo. Estaba al frente de la administración municipal antes de fallecer en un accidente automovilístico.

¿Quién era Alfredo González Quiroz? (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Alfredo González Quiroz?

La edad de Alfredo González Quiroz es desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Alfredo González Quiroz?

Dado que Alfredo González Quiroz nació el 4 de julio, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Alfredo González Quiroz estaba casado?

Alfredo González Quiroz sí está casado según sus redes sociales.

¿Alfredo González Quiroz tenía hijos?

De acuerdo con la información, Alfredo González Quiroz tiene dos hijos aún menores de edad.

¿Qué estudió Alfredo González Quiroz?

Según documentos oficiales de la presidencia municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz tiene los siguientes estudios:

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Maestría en Administración de Negocios

Diplomado en Alta Dirección por IPADE Business School

Doctor Honoris Causa otorgado por el Claustro Iberoamericano

¿Cuál fue la trayectoria de Alfredo González Quiroz?

Alfredo González Quiroz era el fundador y director general de Grupo Merc de Hidalgo, una empresa dedicada a la construcción, diseño e ingeniería, así como fundador de Rotaract.

Además de su trayectoria empresarial, Alfredo González Quiroz participó como candidato en procesos electorales por la coalición Morena–PANAL.

En 2024, Alfredo González Quiroz fue electo como alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, cuyo periodo concluiría hasta 2027, sin embargo, sufrió un accidente.

Muere Alfredo González Quiroz, alcalde de Tepeapulco, Hidalgo en accidente vehicular

Alfredo González Quiroz, alcalde de la comunidad de Tepeapulco murió en un accidente automovilístico este viernes 26 de diciembre, así lo confirmó el gobierno del estado de Hidalgo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo afirmó que el vehículo en el que viajaba el alcalde perdió el control debido a la lluvia chocó contra un árbol y volcó.

Cabe mencionar que Alfredo González Quiroz habría recibido atención médica sin éxito, mientras que su escolta y chofer resultaron lesionados tras el accidente vehicular.