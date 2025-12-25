Autoridades confirmaron que el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones es la sexta víctima mortal del accidente de un avión de la Secretaría de Marina (Semar) en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, su cuerpo se encontraba desaparecido hasta el 23 de diciembre, sin embargo, la Semar dio a conocer que ya fue localizado sin vida.

Pero, ¿quién era el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones? Esto sabemos acerca del piloto de la Semar que murió en accidente en Texas.

¿Quién era el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones? Murió en el accidente de Semar en Texas

El Teniente Luis Enrique Castillo Terrones era un oficial de la Armada de México, originario de Tierra Blanca, Veracruz, graduado de los planteles militares de educación superior.

Al momento de su muerte viajaba en la aeronave que se estrelló en Galveston, Texas, Estados Unidos, cuando se encontraba de misión humanitaria.

¿Quién era el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones? Murió en el accidente de Semar en Texas (@felyxmarquez / X)

¿Qué edad tenía el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

El Teniente Luis Enrique Castillo Terrones nació en 1996, por lo que al momento de su muerte tenía 29 años de edad.

¿Quién era la esposa de el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

De acuerdo con la información, el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones sí se encontraba casado, sin embargo, se desconoce el nombre de su pareja.

¿Qué signo zodiacal era el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

¿Cuántos hijos tenía el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

El Teniente Luis Enrique Castillo Terrones era padre de un hijo menor, quien apenas tenía dos meses de edad.

¿Qué estudió el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

El Teniente Luis Enrique Castillo Terrones era un piloto aviador de la Secretaría de Marina, egresado de la Escuela de Aviación Naval.

¿En qué trabajó el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones?

El Teniente Luis Enrique Castillo Terrones se desempeñaba como piloto de la Armada de México, en donde perteneció desde sus estudios universitarios.

¿Quién era el Teniente Luis Enrique Castillo Terrones? Murió en el accidente de Semar en Texas (Especial)

Hallan cuerpo del Teniente Luis Enrique Castillo Terrones, sexta víctima mortal del accidente de Semar en Texas

La noche del 23 de diciembre, la Semar dio a conocer que fue hallado el cuerpo del Teniente Luis Enrique Castillo Terrones.

Señalaron que se trata de la sexta víctima mortal del accidente de Semar en Texas, quien hasta esta noticia se había reportado como desaparecido.

En un comunicado, informaron que fue localizado tras varias horas de búsqueda, lamentablemente sin vida .

Los servicios de emergencia lograron rescatar el cuerpo, el cual fue trasladado a un anfiteatro. Se espera que su familia reclame el cuerpo del oficial de la Armada de México para su repatriación a México.