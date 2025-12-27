¿Quién es Silvia Casas González? Se trata de la secretaria de Bienestar en Tamaulipas que sufrió un accidente automovilístico en Nuevo León.

De acuerdo con reportes oficiales, Silvia Casas González viajaba acompañada de su esposo y ambos resultaron solo con lesiones leves.

Silvia Casas González (Silvia Casas González/Facebook)

¿Quién es Silvia Casas González?

Silvia Casas González es la secretaría de Bienestar en Tamaulipas desde abril de 2024, cargo desde el que ha impulsado programas sociales estatales, coordinado apoyos alimentarios y lanzado becas estudiantiles.

Durante su gestión ha puesto en marcha acciones para la integración de programas estatales con federales, supervisando operativos de entrega de apoyos, fortaleciendo la logística y garantizando transparencia.

También ha trabajado en vinculación con instituciones educativas y organizaciones civiles, participando en mesas interinstitucionales, ampliando cobertura de programas de bienestar.

El 26 de diciembre de 2025, la funcionara sufrió un accidente automovilístico en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León, tras el cual solo presentó algunas lesiones menores.

Secretaria del Bienestar de Tamaulipas sufre accidente (Especial)

¿Qué edad tiene Silvia Casas González?

No existe información pública confirmada sobre la edad de Silvia Casas González.

¿Quién es el esposo de Silvia Casas González?

El esposo de Silvia Casas González es Javier Garibaldi, con quien viajaba en el vehículo durante el accidente que se registró el 26 de diciembre de 2025 en el municipio de Linares, Nuevo León.

Javier Garibaldi (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Silvia Casas González?

No se cuenta con información pública sobre cuántos hijos tiene Silvia Casas González.

¿Qué estudió Silvia Casas González?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Silvia Casas González, la información disponible refiere que la funcionaria que sufrió un accidente, ha estudiado lo siguiente:

Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Tecnológico de Monterrey

Maestría en Francia en el Centro Nacional de Estudios Espaciales (Montpellier)

Doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

Silvia Casas González (Silvia Casas González/Facebook)

¿En qué ha trabajado Silvia Casas González?

En el tema de la experiencia laboral de Silvia Casas González, la información curricular de consulta pública establece que antes de llegar al cargo de Secretaria de Bienestar en Tamaulipas, trabajó en los siguientes puestos:

Más de 35 años vinculada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en actividades académicas y administrativas

Profesora e investigadora en áreas de sistemas y agropecuarias dentro de la UAT

Coordinadora de proyectos académicos y de investigación en la UAT

Silvia Casas González, secretaria de Bienestar en Tamaulipas, sufrió un accidente

El 26 de diciembre de 2025, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar en Tamaulipas, sufrió una volcadura automovilística en la carretera Victoria Monterrey a la altura del municipio de Linares, Nuevo León.

Durante el accidente, Silvia Casas González viajaba acompañada de su esposo Javier Garibaldi, cuando el vehículo se impactó con otra unidad provocándole la volcadura y daños materiales significativos en ambos automóviles.

Paramédicos y bomberos de Linares atendieron a Silvia Casas González y a los demás afectados, confirmando que presentaban lesiones leves y fueron trasladados a un hospital local donde se reportaron estables.