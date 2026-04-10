El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, logró que la entidad superara los 120 billones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) tras concretar nuevas inversiones durante su gira de trabajo por Asia.

En su tercer día de actividades en Corea del Sur, el mandatario estatal cerró acuerdos con tres empresas internacionales que en conjunto suman más de 340 millones de dólares, fortaleciendo el crecimiento económico del estado.

Samuel García impulsa inversiones en Corea y posiciona a Nuevo León

Durante su visita a Seúl, el gobernador destacó que estas giras permiten promover a Nuevo León a nivel global y atraer capital extranjero.

Entre las inversiones destaca la de Nippon Industrial Fastener Corporation (NIFCO), que destinará 147 millones de dólares y generará más de 3 mil empleos. La empresa se enfoca en la fabricación de componentes plásticos para la industria automotriz.

También se concretó una inversión de Hyundai WIA por 35 millones de dólares, con la creación de 240 empleos. A estas se suma DH Autoware, que invertirá 167 millones de dólares para la producción de tarjetas electrónicas para vehículos de Hyundai y KIA, generando 440 empleos adicionales.

Con estos acuerdos, Nuevo León reafirma su posición como el principal destino de inversión en México, al superar los 120 billones de dólares en IED durante la actual administración.

El gobierno estatal subrayó que la atracción de inversiones impulsa la generación de empleos, el desarrollo industrial y la competitividad internacional, consolidando a la entidad como un referente económico a nivel global.