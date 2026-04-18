A 55 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la entrega de dos nuevas obras urbanas del Corredor FIFA, como parte del proyecto cultural Trazos Mundialistas.

Se trata del cuarto y quinto mural de esta estrategia estatal, titulados “Guadalupe” y “El partido de cada día”, que buscan transformar espacios públicos y proyectar una imagen renovada de la entidad previo al torneo internacional.

Nuevo León transforma la ciudad con murales mundialistas (Cinthya Gonzalez)

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; y el director de Metrorrey, Abraham Vargas.

Nuevo León avanza con 78 murales rumbo al Mundial 2026

Samuel García destacó que el objetivo es mostrar una mejor versión del estado mediante arte urbano, espacios limpios y una ciudad más atractiva para visitantes nacionales e internacionales.

El gobernador explicó que el programa contempla intervenciones en columnas del Metro, puentes, bulevares y otros puntos estratégicos del área metropolitana.

Nuevo León transforma la ciudad con murales mundialistas (Cinthya Gonzalez)

De acuerdo con el avance oficial, el proyecto registra 33% de progreso y contempla la realización de 78 murales antes del 31 de mayo, con participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

La estrategia forma parte de la campaña “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, impulsada en coordinación con el sector privado y distintas dependencias estatales.

Nuevo León transforma la ciudad con murales mundialistas (Cinthya Gonzalez)

Corredor FIFA suma arte urbano rumbo a la Copa del Mundo

La obra “Guadalupe” fue realizada por el artista regiomontano Banger y se localiza en el cruce de las avenidas Morones Prieto y Benito Juárez, en el Puente Guadalupe.

El mural busca representar una puerta simbólica de acceso al municipio de Guadalupe y resalta elementos icónicos como el Cerro de la Silla, una de las imágenes más representativas del estado.

Nuevo León transforma la ciudad con murales mundialistas (Cinthya Gonzalez)

Por otra parte, “El partido de cada día” fue creado por el artista urbano Dazer Ramírez y se encuentra sobre columnas de la Línea 4 del Metro, a la altura de Plaza de las Naciones, en avenida Constitución.

La pieza rinde homenaje a profesiones esenciales y refleja cómo el fútbol une a personas de distintas identidades, oficios y orígenes.

Con estas acciones, el gobierno estatal apuesta por convertir a Nuevo León en una sede destacada del Mundial 2026, combinando movilidad, cultura, espacios públicos y turismo.