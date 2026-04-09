El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, concretó una nueva inversión de mil millones de pesos por parte de la empresa Hyundai Mobis, lo que permitirá la generación de hasta 250 empleos en la entidad.

Esta inversión forma parte de su gira de trabajo en Corea del Sur y refuerza la estrategia del estado para atraer capital enfocado en innovación, tecnología y desarrollo industrial.

Durante su segundo día de actividades en Asia, el mandatario destacó que esta alianza fortalece el ecosistema automotriz, al tratarse de una empresa vinculada con firmas como Kia y Hyundai.

Samuel García impulsa inversión tecnológica durante gira en Asia

El gobernador informó que la compañía continuará su expansión con inversiones en tecnología para autos autónomos y desarrollo de chips, incluyendo recursos adicionales estimados en 50 millones de dólares.

Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de diálogo con empresas internacionales para atraer más inversión extranjera y empleos de calidad a Nuevo León.

Samuel García concreta inversión de Hyundai Mobis por mil mdp en Nuevo León. (Cortesía)

Hyundai Mobis cuenta con operaciones en el municipio de Pesquería, donde inició con una inversión de 430 millones de dólares.

Para 2025, la empresa alcanzó una inversión acumulada de 695 millones de dólares, consolidándose como un actor clave dentro del clúster automotriz de Nuevo León.

Actualmente, la compañía fabrica:

Módulos automotrices y sistemas de chasis

Componentes de seguridad como frenos y airbags

Fascias (bumpers) y sistemas de iluminación

Componentes electrónicos y sistemas de baterías

Al cierre de 2025, generó más de 4 mil empleos, entre personal operativo y administrativo.

Además, la empresa contempla ampliar su presencia en áreas de electrónicos, iluminación y electrificación, reforzando su papel en la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes.