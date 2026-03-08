El Gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, supervisaron los avances del Distrito Infantil. Este megaproyecto integra salud, recreación y protección legal, consolidando una red de servicios de vanguardia para la niñez y adolescencia del estado.

Acompañados por la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y la alcaldesa Verónica Delgadillo, las autoridades recorrieron las instalaciones del nuevo nosocomio.

Destacaron que el complejo conectará estratégicamente al DIF Capullos, la Procuraduría de la Defensa del Menor y el zoológico La Pastora.

Salud pediátrica de primer nivel con el nuevo Hospital Infantil: Samuel García

La construcción del Hospital Infantil, iniciada en abril de 2025, presenta un progreso constante y proyecta entregar su primera etapa en diciembre de 2026.

Esta obra beneficiará a más de medio millón de menores, ofreciendo atención especializada en áreas críticas como oncología, neurología y endocrinología.

El nosocomio contará con cuatro edificios diseñados para brindar consulta general y hospitalización de alta eficiencia. En total, dispondrá de 309 camas y 55 consultorios, distribuidos entre especialidades y consulta externa, asegurando una cobertura integral para los pacientes.

Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan el nuevo Distrito Infantil (Cortesía)

Samuel García impulsa el Parque del Agua: El más grande de Latinoamérica

Posteriormente, la comitiva supervisó el Parque del Agua, un proyecto de conservación ecológica que se extiende por 78 hectáreas.

Este espacio ha sido diseñado con una vocación hídrica única, posicionándose como el parque metropolitano más ambicioso y extenso en su tipo dentro de América Latina.

El parque fusionará la biodiversidad de un bosque con áreas de juegos lúdicos, humedales y reservorios naturales. El objetivo del gobernador Samuel García es fortalecer los espacios públicos de convivencia, permitiendo que las familias disfruten de actividades al aire libre en un entorno sustentable.

Finalmente, las autoridades visitaron el DIF Capullos y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para verificar la calidad de sus servicios.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de dejar un legado de bienestar y protección jurídica para las futuras generaciones de Nuevo León.