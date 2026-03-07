El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó los avances de los Patios y Talleres de las Líneas 4 y 6 del Metro, proyecto que forma parte del plan de expansión del sistema de transporte masivo en el estado.

Durante el recorrido participó Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, quien destacó que el gobierno estatal apuesta por fortalecer el transporte público para mejorar la movilidad de la población.

Nuevo León apuesta por el transporte público masivo

Samuel García señaló que uno de los objetivos de su administración es impulsar un sistema de transporte moderno que permita atender la demanda de movilidad en la zona metropolitana.

Gobierno de Nuevo León impulsa transporte masivo con nuevas líneas del Metro (cortesía)

Asimismo, el gobernador destacó que, además del desarrollo de nuevas líneas, su administración trabaja en la modernización del transporte público con la incorporación de nuevas unidades de autobuses y la ampliación del sistema de rutas alimentadoras.

Por su parte, Mariana Rodríguez agradeció el trabajo de las más de cinco mil personas que participan en la construcción de esta obra, la cual calificó como uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la entidad.

Además, resaltó que el transporte público masivo representa una de las soluciones clave para atender los problemas de movilidad que enfrenta la zona metropolitana.

Durante el recorrido, las autoridades también realizaron la develación de uno de los monorrieles instalados en la primera trabe del área de estacionamiento de los patios y talleres.

“Se están haciendo muchísimas cosas, desde los camiones verdes, más de 4 mil camiones que ya están funcionando hoy, las líneas del Metro y aquí, como les dije, personalmente les quiero agradecer su tiempo, su esfuerzo” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que estas instalaciones estarán destinadas al mantenimiento mayor y menor de los trenes que operarán en las nuevas líneas.

Finalmente, detalló que el sistema contará con subestaciones eléctricas encargadas de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los trenes, así como un mecanismo especializado que permite que las unidades se sujeten a las vigas de rodadura mediante neumáticos diseñados para garantizar un desplazamiento seguro.