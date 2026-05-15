Samuel García y Mariana Rodríguez dieron a conocer el line up del Fan Fest que se vivirá en el Parque Fundidora y que contará con artistas internacionales como Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias, además de múltiples agrupaciones que pondrán el ambiente durante el Mundial 2026.

En compañía del presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara, el mandatario estatal destacó que Nuevo León se prepara para recibir una experiencia mundialista con conciertos, transmisiones en vivo y actividades para miles de asistentes.

Samuel García asegura que Nuevo León será la mejor sede mundialista

Desde el Parque Fundidora, Samuel García destacó que Nuevo León demostrará al mundo cómo se vive una fiesta mundialista con transmisiones diarias de los partidos en pantallas gigantes y conciertos en vivo al finalizar cada encuentro.

El gobernador señaló que el Mundial no solamente se disfrutará en los estadios, sino también en calles, parques y espacios públicos donde la afición podrá convivir y disfrutar del ambiente futbolero.

Por su parte, Mariana Rodríguez invitó a las familias y turistas a formar parte de esta celebración de 21 días, resaltando que el FIFA Fan Festival contará con artistas y actividades para personas de todas las edades.

La titular de Amar a Nuevo León subrayó que el Parque Fundidora ya ha sido sede de importantes festivales y conciertos, por lo que ahora será el escenario del “Mundial más norteño”, con eventos que fortalecerán la proyección internacional del estado.

Samuel García y Mariana Rodríguez presentan line up del Fan Fest del Mundial 2026. (Cortesía)

Nuevo León revela calendario de conciertos para el Mundial 2026

El Fan Fest arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica acompañado por la presentación de La Leyenda.

El 12 de junio, tras los encuentros entre Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay, se presentará ¡De Parranda!.

Para el 13 de junio, el Parque Fundidora recibirá uno de los conciertos más esperados con la actuación de Chayanne.

El 14 de junio, fecha del primer partido mundialista en Nuevo León entre Suecia y Túnez, la fiesta continuará con Caballo Dorado.

El calendario contempla además encuentros como España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto y Argentina vs Argelia durante los siguientes días.

El 18 de junio, después del partido entre México y Corea del Sur, el escenario será tomado por Genitallica.

Posteriormente, el 20 de junio, tras el encuentro entre Túnez y Japón, se presentará El Gran Silencio.

Uno de los eventos principales llegará el 21 de junio con el concierto de Imagine Dragons, mientras que el 22 de junio actuará Toy Selectah.

El 24 de junio, después del partido entre Corea del Sur y Sudáfrica, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de Grupo Firme, mientras que el 28 de junio se contará con el espectáculo de Enrique Iglesias.

Además, del 29 de junio al 19 de julio, el Gobierno de Nuevo León anunciará más artistas y actividades a través de sus canales oficiales.