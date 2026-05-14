El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó el nuevo acuerdo estatal “Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, estrategia que busca impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante facilidades regulatorias y acompañamiento institucional, evitando el cierre de negocios por irregularidades administrativas no graves.

La iniciativa forma parte del programa “Nuevo León Cumple” y tiene como objetivo crear un entorno más competitivo para las PyMEs locales, otorgándoles condiciones similares a las que reciben grandes inversiones extranjeras que llegan al estado.

Durante la presentación, el mandatario estatal aseguró que el nuevo esquema pretende cambiar la relación entre gobierno y empresarios, apostando por la regularización antes que por las sanciones inmediatas.

El Gobierno de Nuevo León busca evitar cierres de negocios por faltas administrativas menores (Cinthya Gonzalez)

“Cero Clausuras” busca fortalecer la economía y reducir trabas para negocios en Nuevo León

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, explicó que el acuerdo contempla un periodo de acompañamiento de hasta un año para que los negocios puedan ponerse al corriente en trámites o requisitos administrativos sin enfrentar cierres automáticos.

El programa aplicará únicamente en casos de faltas menores y no incluirá situaciones relacionadas con riesgos a la salud pública, protección civil, daños ambientales o posibles delitos.

El Gobierno de Nuevo León busca evitar cierres de negocios por faltas administrativas menores (Cinthya Gonzalez)

Entre las medidas contempladas destacan advertencias preventivas, orientación técnica, plazos razonables para regularización y simplificación de trámites, mientras que la clausura quedará como una medida de último recurso.

El gobernador también llamó a los municipios metropolitanos a sumarse a la estrategia para homologar procesos y facilitar la apertura y operación de empresas en toda la región.

El Gobierno de Nuevo León busca evitar cierres de negocios por faltas administrativas menores (Cinthya Gonzalez)

Por su parte, representantes empresariales como CANACO Monterrey respaldaron la propuesta al considerar que permitirá avanzar hacia una mayor formalidad y competitividad económica sin afectar a pequeños negocios por trámites secundarios.

La administración estatal destacó que la estrategia mantendrá mecanismos de supervisión y sanción contra actos de corrupción o malas prácticas dentro del servicio público, además de conservar plenamente las facultades de inspección en temas prioritarios de seguridad y legalidad.

El Gobierno de Nuevo León busca evitar cierres de negocios por faltas administrativas menores (Cinthya Gonzalez)

Con este acuerdo, el Gobierno de Nuevo León apuesta por un modelo que combine crecimiento económico, simplificación administrativa y fortalecimiento del empleo local.