Samuel García Sepúlveda informó que el ciclo escolar 2025-2026 en Nuevo León concluirá el próximo 19 de junio, luego de que la entidad fuera la única del país en iniciar clases con una semana de anticipación en agosto de 2025.

El Gobernador explicó que adelantar el cierre de clases al 5 de junio, como planteó la Secretaría de Educación Pública (SEP), podría generar afectaciones en la organización diaria de madres y padres de familia, además de impactar el desarrollo académico de niñas y niños.

Samuel García refuerza apoyo educativo con talleres y campamentos

El mandatario estatal anunció que del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos en escuelas públicas, con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje y recreación para estudiantes que lo requieran durante ese periodo.

Además, reiteró que la educación continúa siendo una prioridad para el Gobierno de Nuevo León, por lo que se mantendrá el trabajo conjunto entre autoridades, docentes y familias para fortalecer el desarrollo educativo en la entidad.

Samuel García destacó que estas acciones buscan mantener a Nuevo León como una de las entidades con mejores condiciones y oportunidades educativas del país.