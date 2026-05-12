Samuel García presentó la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), consolidando una de las redes de monitoreo de calidad del aire más avanzadas del país.

Durante el evento realizado en la Estación de Monitoreo UANL, el gobernador informó que el nuevo Centro de Monitoreo de Nuevo León estará ubicado en el Piso 8 del nuevo edificio de Fuerza Civil y será denominado C5 Ambiental.

Además, adelantó la instalación de una nueva estación de monitoreo en el sur de Monterrey con una inversión de 11 millones de pesos.

Samuel García anuncia nuevo C5 Ambiental para fortalecer monitoreo del aire

El mandatario estatal explicó que la modernización permitirá contar con información ambiental más precisa y en tiempo real para anticipar contingencias derivadas de condiciones meteorológicas adversas.

Además, destacó que el nuevo C5 Ambiental permitirá fortalecer las acciones contra agentes contaminantes e industrias que dañen el medio ambiente.

Asimismo, señaló que el Gobierno estatal mantendrá acciones para sancionar a empresas contaminantes y reconocer a aquellas que implementen procesos de reducción de emisiones o tecnologías limpias.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, hizo un llamado a la ciudadanía, industrias y comercios para trabajar de manera conjunta en el mejoramiento de la calidad del aire.

Destacó que acciones cotidianas como separar residuos, evitar quemas, afinar vehículos y cuidar áreas verdes también forman parte de la corresponsabilidad ambiental.

Samuel García anuncia ampliación del SIMA y nueva estación ambiental en Monterrey. (Cortesía)

Modernización del SIMA permitirá mediciones más precisas en Nuevo León

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, informó que gracias a una inversión superior a 14 millones de pesos se adquirieron equipos de última generación, se rehabilitaron sistemas existentes y se aseguraron refacciones para garantizar el funcionamiento continuo del SIMA durante los próximos años.

Actualmente, el sistema cuenta con 15 estaciones fijas y dos unidades móviles distribuidas en 11 municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

Las autoridades señalaron que toda la información generada por el SIMA continuará siendo pública y podrá consultarse en tiempo real a través del portal oficial del sistema, el cual también será renovado para mejorar la experiencia de los usuarios.

Con esta modernización, el Gobierno de Nuevo León reiteró su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el derecho de la población a respirar aire limpio.