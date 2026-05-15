El gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron el nuevo edificio de terapia física y tanque terapéutico del proyecto Capullos Renace, una obra enfocada en fortalecer la atención especializada para niñas, niños y adolescentes.

El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer atención integral mediante terapia física, rehabilitación, terapia ocupacional, hidroterapia y estimulación acuática, concentrando todos los servicios en un mismo lugar para evitar traslados constantes y mejorar la calidad de atención.

Capullos Renace fortalece atención infantil en Nuevo León

El proyecto busca brindar espacios dignos, seguros y funcionales para menores que requieren atención terapéutica especializada, además de garantizar infraestructura moderna y personal capacitado para atender distintos procesos de rehabilitación.

El edificio cuenta con áreas equipadas para terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación motriz y seguimiento médico especializado, además de mobiliario terapéutico enfocado en fortalecer movimiento, equilibrio, coordinación y recuperación física.

También se habilitó un consultorio de valoración individual para evaluar cada caso, monitorear avances y ajustar tratamientos de acuerdo con las necesidades específicas de cada niña y niño.

Samuel García y Mariana Rodríguez inauguran el nuevo edificio Capullos con nuevas áreas de rehabilitación. (Cortesía)

A través del tanque terapéutico se ofrecerán sesiones de rehabilitación física, hidroterapia y estimulación temprana acuática, especialmente importante para el desarrollo físico, sensorial y emocional de bebés y menores en sus primeros años de vida.

El área acuática cuenta con escaleras, barandales, banca terapéutica, sistemas de calefacción y control de temperatura, además de una tina de hidromasaje que permitirá fortalecer procesos de recuperación motriz y neurológica.

La estrategia también permitirá ampliar terapias individuales y grupales para menores que enfrentan discapacidades motrices, condiciones neurológicas o procesos de recuperación posteriores a cirugías y lesiones.

Nuevo edificio de Capullos en Nuevo León incluirá talleres y áreas de convivencia

En la planta alta del inmueble se habilitó un salón polivalente destinado a talleres, capacitaciones, actividades grupales, reuniones de personal y procesos de acogimiento familiar y adopción.

Además, el edificio contará con terraza para convivencia y actividades al aire libre, así como bodegas para almacenamiento de materiales e insumos.

Como parte del proyecto Capullos Renace, también se contempla la creación de un patronato ciudadano integrado por especialistas, representantes de la sociedad civil y expertos de distintas áreas que darán seguimiento a la conservación y desarrollo de las instalaciones.

Asimismo, se buscará establecer un fideicomiso que permita garantizar recursos para el mantenimiento de los nuevos espacios y la continuidad del proyecto.

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán, reconoció el compromiso de Samuel García y Mariana Rodríguez para fortalecer el bienestar, salud y dignidad de niñas, niños y adolescentes atendidos en Capullos.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos a instituciones y especialistas que participaron en las capacitaciones y certificaciones necesarias para el funcionamiento del nuevo edificio terapéutico.