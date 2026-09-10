Samuel García y Mariana Rodríguez arrancaron en Nuevo León la campaña de redondeo “Ayudemos con el Corazón”, que recaudó más de un millón de pesos para apoyar a personas que requieren aparatos de movilidad.

La campaña, impulsada en conjunto con OXXO y el DIF Nuevo León, logró reunir un millón 95 mil 202.92 pesos mediante las aportaciones de clientes que participaron en el programa de redondeo. Los recursos permitirán beneficiar a 469 personas con sillas de ruedas, andadores y bastones.

Durante el arranque, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas para atender necesidades de la población y generar mejores condiciones de vida.

Samuel García destaca apoyo de empresas a Nuevo León

El mandatario estatal agradeció a las empresas que participan en iniciativas sociales y señaló que este tipo de alianzas permiten ampliar el alcance de los apoyos para las familias que requieren asistencia para mejorar su movilidad.

En esta primera etapa de la campaña se realizó la entrega de 252 aparatos de movilidad, entre sillas de ruedas, andadores y bastones, con el objetivo de brindar mayor autonomía y seguridad a quienes los recibieron.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, resaltó que las pequeñas aportaciones de los clientes pueden convertirse en recursos que generan beneficios concretos para la población.

La funcionaria señaló que los aparatos de movilidad representan para sus beneficiarios mayores posibilidades de desplazarse de manera independiente y realizar actividades cotidianas con mayor seguridad.

Samuel García y Mariana Rodríguez entregan 252 aparatos de movilidad (Cinthya Gonzalez)

“Ayudemos con el Corazón” beneficia a 469 personas en Nuevo León

La directora general del Sistema DIF Nuevo León, Alejandra Morales, explicó que la campaña se realizó mediante el programa “Cambio por Cambio”, en el que participaron miles de clientes al aceptar redondear sus compras.

De acuerdo con el DIF Nuevo León, los recursos recaudados se traducen en apoyos que buscan facilitar el desplazamiento de las personas, fortalecer su autonomía y brindar mayor tranquilidad a sus familias.

El presidente regional de operaciones de OXXO, Jorge Arturo Sánchez López, destacó la alianza con el Gobierno de Nuevo León y el DIF estatal para convertir las aportaciones de los clientes en apoyos dirigidos a quienes más los necesitan.

Las instituciones participantes señalaron que continuarán impulsando alianzas entre el sector público y privado para ampliar este tipo de acciones sociales en beneficio de la población de Nuevo León.