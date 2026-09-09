El gobernador Samuel García inauguró Expo PyME 2026, donde destacó a la industria y a las pequeñas y medianas empresas como aliados para impulsar el desarrollo económico de Nuevo León.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que el estado ocupa los primeros lugares en distintos indicadores del INEGI y destacó la participación de la industria en rubros como empleo, educación, salud y seguridad pública.

Samuel García destaca créditos y programas para las PyMEs

García Sepúlveda señaló que su administración busca fortalecer a las pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento y programas para facilitar su operación.

Entre las acciones mencionó créditos otorgados mediante Nafin y Bancomext, que de acuerdo con el gobierno estatal han representado más de 10 mil 896 millones de pesos para 4 mil 300 empresas.

También destacó el programa “Hecho en Nuevo León”, que impulsa a más de 4 mil empresas locales, así como “Cero Clausuras”, estrategia desarrollada junto con Caintra y otras cámaras empresariales para privilegiar la regularización y evitar obstáculos administrativos.

El gobernador agregó que este año se prevé colocar 4 mil millones de pesos en créditos para las PyMEs y resaltó el lanzamiento de Wallet Nuevo León, una cartera digital que permitirá realizar servicios mediante plataformas digitales.

Samuel García destaca impulso a PyMEs durante Expo PyME 2026 (Cortesía)

Caintra reconoce avances en digitalización empresarial en Nuevo León

Por su parte, el presidente de Caintra, Jorge Santos Reyna, reconoció al Gobierno de Nuevo León por la implementación de la Ventanilla Digital, que concentra más de 300 trámites digitalizados y permite reducir requisitos administrativos mediante un expediente único.

También destacó el programa “Cero Clausuras” y señaló que las PyMEs representan una parte fundamental de la actividad productiva de Nuevo León y México.

Durante Expo PyME 2026 también participó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior del Gobierno de México, en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A través de un mensaje en video, Ebrard felicitó a los organizadores del encuentro y señaló que su dependencia busca integrar a las PyMEs en cadenas globales de alto valor, entre ellas las relacionadas con la industria de semiconductores.