El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el legado hídrico de su administración, integrado por infraestructura, eficiencia operativa, tecnología y proyectos estratégicos para fortalecer el abasto de agua y evitar una nueva crisis como la registrada en 2022.

Durante el Nuevo León Informa, acompañado por el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, el mandatario estatal señaló que la entidad pasó de un escenario crítico, marcado por bajos niveles en las presas y una proyección limitada de abasto, a una etapa de mayor seguridad hídrica.

Lo que queremos mostrarles es que hoy tenemos agua y están las presas en muy buena capacidad. Pero no queremos ser irresponsables y que llegue otra sequía y andemos en dos años o tres batallando porque se secó Cerro Prieto. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García destaca legado hídrico de Nuevo León. (cortesía)

El Cuchillo II aporta hasta 6 mil litros por segundo

Entre las principales obras de infraestructura hídrica, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el Acueducto El Cuchillo II, construido en tiempo récord y con capacidad para aportar hasta 6 mil litros por segundo adicionales al caudal de la zona metropolitana de Monterrey.

La obra cuenta con aproximadamente 100 kilómetros de tubería, plantas de bombeo y equipamiento especializado para fortalecer el abasto de agua.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también resaltó la construcción y conclusión de la Presa León, cuya cortina tiene una longitud de mil 950 metros y una altura de 52 metros. De acuerdo con el gobierno estatal, se trata de la cortina más larga de Latinoamérica y permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de Nuevo León.

Para el municipio de García, el gobernador informó que se contempla concluir el anillo de transferencia y construir tres tanques con capacidad de 10 mil metros cúbicos cada uno.

Por su parte, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que, además de ampliar la infraestructura, Agua y Drenaje impulsa una estrategia basada en eficiencia, tecnología y alianzas para administrar los recursos disponibles y mejorar el sistema de abastecimiento.

Estamos mucho mejor preparados que hace 6 años para enfrentar los grandes retos hídricos como el crecimiento demográfico y la variabilidad climática. Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey

El el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que El Cuchillo II proporciona mayor redundancia y flexibilidad operativa, mientras que la Presa León incrementa la capacidad de almacenamiento.

Samuel García destaca legado hídrico de Nuevo León. (cortesía)

Agua y Drenaje impulsa tecnología para reducir pérdidas

A través del Programa de Eficiencia Hídrica y las acciones de recuperación de Agua No Contabilizada, Agua y Drenaje trabaja en análisis hidráulico de tanques y zonas de presión, sectorización, macromedición, micromedición, telemetría y modulación de presiones.

Estas acciones buscan reducir pérdidas, mejorar la distribución e incrementar la disponibilidad del agua.

La dependencia también mantiene alianzas con empresas, organismos e instituciones académicas mediante proyectos como Amazon, Distrito TEC y Reconectando con el Agua, este último en coordinación con FAMM, Arca Continental y Fundación FEMSA.

En García se mantienen acciones como la operación de la Central Operativa García, refuerzo de cuadrillas, registradores de datos, telemetría, monitoreo en tiempo real y atención directa en campo.

Asimismo, se desarrollan proyectos como el Cierre del Anillo de Transferencia Monterrey V y la conexión del Tanque García I con el Tanque Sobrevilla.

Entre los proyectos futuros también se contempla la sobreelevación de la Presa El Cuchillo, con el objetivo de ampliar su capacidad de almacenamiento y aprovechar mejor el agua disponible durante fenómenos hidrometeorológicos.

De acuerdo con los indicadores citados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Nuevo León registra una cobertura de agua potable de 99.6 por ciento, cobertura de alcantarillado de 98.6 por ciento, 100 por ciento en volumen tratado de aguas residuales, servicio continuo las 24 horas los siete días de la semana y micromedición, además de reconocimiento internacional de su laboratorio de calidad del agua.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León plantea fortalecer la seguridad hídrica mediante infraestructura, eficiencia, tecnología y calidad del agua para atender las necesidades de las próximas generaciones.