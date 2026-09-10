El gobernador Samuel García junto al director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson presentaron un balance de las principales obras y proyectos que forman parte de la estrategia hídrica estatal, entre ellos el Acueducto El Cuchillo II, la Presa León la modernización de los sistemas de distribución y distintas acciones para fortalecer el suministro en municipios como García.

Dichas obras, se desarrollan ante una nueva etapa en materia de seguridad hídrica, luego de la crisis de abastecimiento registrada en 2022. Ante este escenario, el estado ha apostado por combinar infraestructura, tecnología y eficiencia operativa para reducir la vulnerabilidad del sistema ante futuras sequías.

El Cuchillo II y Presa León fortalecen la infraestructura hídrica

Uno de los proyectos principales es el Acueducto El Cuchillo II, una infraestructura de aproximadamente 100 kilómetros que permite incorporar hasta 6 mil litros por segundo adicionales al sistema metropolitano mediante plantas de bombeo y equipamiento especializado.

La obra incrementa la capacidad para trasladar agua hacia la ciudad y proporciona mayor flexibilidad ante escenarios de presión sobre las fuentes de abastecimiento.

A esta infraestructura se suma la Presa León, cuya construcción fortalece la capacidad de almacenamiento de Nuevo León y representa una de las obras hidráulicas consideradas relevantes para ampliar las reservas estatales.

Las grandes obras, particularmente El Cuchillo II, nos da una gran redundancia y flexibilidad operativa. Ahora tenemos una mayor capacidad para traer agua a la ciudad. La presa León nos aumenta considerablemente nuestra capacidad de almacenamiento. Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey

En el municipio de García, la estrategia contempla concluir el anillo de transferencia y construir tres tanques con capacidad de 10 mil metros cúbicos cada uno, además de proyectos como la conexión del Tanque García I con el Tanque Sobrevilla.

Tecnología y eficiencia para reducir pérdidas de agua

La estrategia de seguridad hídrica también contempla mejorar el aprovechamiento de la infraestructura existente. A través del Programa de Eficiencia Hídrica y las acciones para recuperar Agua No Contabilizada, Agua y Drenaje de Monterrey trabaja en sectorización, macromedición, micromedición, telemetría, análisis hidráulico y modulación de presiones.

Estas herramientas permiten identificar pérdidas, conocer el comportamiento de las redes y ajustar la distribución con información más precisa. El organismo también ha establecido alianzas con empresas, instituciones académicas y organizaciones para incorporar sistemas de medición inteligente, detección de fugas y monitoreo de datos.

Estamos mucho mejor preparados que hace 6 años para enfrentar los grandes retos hídricos como el crecimiento demográfico y la variabilidad climática. Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey

El modelo planteado para Nuevo León combina infraestructura, almacenamiento, medición, tecnología y eficiencia operativa, con el objetivo de que las obras realizadas no sean únicamente una respuesta a la crisis de abastecimiento de 2022, sino la base para enfrentar los desafíos hídricos de las próximas décadas.