Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú iniciaron el proceso de arborización del Parque Lineal Línea 4 en la Avenida Constitución, como parte de la estrategia para mejorar la calidad del aire en Monterrey.

Acompañados por Raúl Lozano Caballero, las autoridades realizaron la plantación de los primeros árboles nativos, marcando el arranque de un proyecto de infraestructura verde en la ciudad.

El gobernador destacó que esta intervención contempla la siembra de miles de árboles, comenzando con los primeros 60, con el objetivo de transformar lo que antes eran carriles en desuso en un parque lineal en Constitución y Morones Prieto.

Samuel García impulsa renovación de puentes en corredor Constitución

Dentro del proyecto también se contempla la remodelación de ocho puentes peatonales, que se encontraban en malas condiciones y que ahora serán parte de un corredor urbano más accesible.

Entre ellos se encuentran los puentes del Papa, Zaragoza y Pío X, además de nuevas estructuras como el puente a la Virgen y otro en la Torre Rise.

El mandatario estatal señaló que, con estas obras, las y los usuarios ya no tendrán que recorrer largas distancias, ya que habrá puentes cada kilómetro para facilitar la movilidad, especialmente rumbo al Mundial FIFA 2026.

Nuevo León impulsa áreas verdes con Parque Lineal Línea 4 en Monterrey. (Cortesía)

Parque Lineal Línea 4 apuesta por un Monterrey más verde

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que estas acciones no solo recuperan espacios públicos, sino que también devuelven vida a la ciudad y dejan un legado ambiental a largo plazo.

Asimismo, el secretario de Medio Ambiente explicó que el proyecto forma parte del programa Bosques Urbanos, que contempla la plantación de más de mil árboles en un tramo de más de 6 kilómetros.

Entre los beneficios destacan:

Reducción de islas de calor

Mejora en la calidad del aire

Captación de agua pluvial

Ahorro energético

Las autoridades subrayaron que esta intervención permitirá crear un corredor biológico urbano, facilitando el desplazamiento de fauna y fortaleciendo el equilibrio de los ecosistemas.

Además, el proyecto mejorará la imagen urbana y ofrecerá espacios más dignos y saludables para la ciudadanía, consolidando a Monterrey como una ciudad que apuesta por la sostenibilidad y el bienestar ambiental.