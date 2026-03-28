Samuel García Sepúlveda supervisó los trabajos de modernización y rehabilitación en la Línea 1 del Metro, como parte de la preparación rumbo al Mundial FIFA 2026.

Durante el recorrido, el mandatario estatal, acompañado por Abraham Vargas, visitó las estaciones Lerdo de Tejada y Y Griega, esta última con más del 60% de avance y clave para la conexión con la nueva Línea 6.

Avanza modernización de la Línea 1 del Metro en Nuevo León

Durante el recorrido, se precisó que las obras contemplan mejoras integrales en infraestructura y servicio, entre ellas:

Pintura en estructuras de concreto y acero

Mantenimiento y sustitución de bancas

Instalación de apoyos isquiáticos

Habilitación de biciestacionamientos

Renovación de losas en vestíbulos

También se realizan trabajos como reemplazo de estructuras metálicas en andenes, limpieza y pintura de techos, instalación de señalética para usuarios, torres de vigilancia y centros de carga para dispositivos móviles.

Autoridades destacaron que la intervención busca transformar la imagen urbana del sistema, haciéndolo más moderno y funcional.

Como parte del proyecto, se integrará el color verde en las estaciones, alineado con la estrategia de movilidad sustentable del Gobierno estatal, además de rescatar elementos originales del Metro.

(Cinthya Gonzalez)

Asimismo, en estaciones con mayor demanda se ampliará la techumbre para proteger a usuarios del sol y la lluvia, con una fecha estimada de conclusión en mayo.

La rehabilitación abarca el tramo Cuauhtémoc–Exposición, considerado un corredor estratégico que conecta puntos clave como el Estadio Monterrey y el Parque Fundidora, facilitando la movilidad hacia el centro y otras zonas relevantes.