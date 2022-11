Mensajes contra la clase alta como “fuera whitexicans” aparecieron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); denunciaron en redes sociales.

El periodista Pablo Majluf compartió una imagen de “racismo a la inversa” y supuestos mensajes de odio en la UANM contra los whitexicans que le habría enviado “uno de los máximos científicos mexicanos”.

Además, culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al actor Tenoch Huerta de los mensajes como “muerte a la academia blanka”.

Tras la denuncia de mensajes contra la clase alta en la UNAM del periodista Pablo Majluf por el mensaje de “fuera whitexicans”, las opiniones se dividieron en Twitter entre quienes lo llaman “racismo a la inversa” y quienes les recuerdan que eso no existe.

El periodista calificó las pintas como “nuevo fascismo mexicano” c ulpa del obradorismo y “los tenoches” , actor que ha expuesto la discriminación por el color de piel en la industria del cine.

Usuarios aseguraron que las pintas de “UNAM fuera los whitexicans” son mensajes de “los porros” que siempre odiarán a los fesas y popis a quien llama whitexicans por culpa del presidente AMLO.

Asimismo, se aseguró que el odio hacia la clase alta, más que por el color de su piel, porque odian “ser hijos de madre soltera y no tener comodidades”.

Otros más aseguraron que el libro de Tenoch Huerta, orgullo Prieto, solo busca dividir y lucrar e incluso ridiculizó el libro aseverando que no se podría ver un libro llamado “orgullo blanco” en la actualidad.

Sin embargo, usuarios advirtieron que el racismo a la inversa que señalan por el mensaje de “fuera whitexicans” de la UNAM, no existe.

El llamado racismo a la inversa es un término usado por la población, generalmente de clase alta, par a denunciar una supuesta discriminación por su color de piel claro y sus privilegios.

De acuerdo con la clase alta, al ser llamados whitexicans, están sufriendo de discriminación y segregación racial.

De acuerdo con Federico Navarrete, autor de Alfabeto del racismo en México, el término whitexican no puede ser considerado ofensivo como los términos “prieto” o “indio” que se utilizan para señalar de manera despectivas a las personas de tes morena en el país.

“Las personas de piel blanca pueden ser objeto de ataques, que no se justifican, no obstante, no se puede hablar de racismo, ya que éste tiene una dimensión de orden colonial desde hace varios siglos”

Federico Navarrete, autor de Alfabeto del racismo en México