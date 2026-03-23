El Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú presentaron la quinta alineación de empresas que se integran a la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Esta suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la Iniciativa Privada (IP) tiene como objetivo central optimizar la movilidad y el entorno urbano de cara a la próxima justa mundialista. Con la incorporación de estas 11 compañías y cámaras, el proyecto ya cuenta con un equipo de 52 aliados estratégicos.

El mandatario estatal destacó que se trabaja en un plan conjunto para implementar horarios escalonados durante el Mundial y conectar los sistemas de vigilancia empresarial al C5 estatal, garantizando que el legado de esta colaboración trascienda el evento deportivo.

Samuel García consolida trabajo coordinado con la iniciativa privada

El gobernador Samuel García reconoció al sector empresarial como una pieza esencial para el desarrollo de Nuevo León y México. Hizo un llamado a continuar fortaleciendo el entorno urbano mediante estrategias que incluyan desde la mejora de áreas verdes hasta la flexibilidad laboral.

Asimismo, resaltó que el estado mantiene el liderazgo nacional en industria, seguridad, educación y salud. Aseguró que, gracias al trabajo entre sociedad, IP y gobierno, Nuevo León seguirá transformándose en un referente de sostenibilidad y reducción de la pobreza a través de estas alianzas estratégicas.

Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, agradeció la participación activa de empresas como CAINTRA, Whirlpool y Softtek, entre otras, cuyas acciones multiplican los resultados en beneficio de la entidad.

El Mundial está cada vez más cerca. Y nos plantea una pregunta: ¿cómo queremos recibir a nuestros invitados? Cuando el mundo llegue a Nuevo León, encontrará una forma de vivir y de compartir que se refleja en nuestras casas, en nuestras calles, y que construimos juntos cada día, trabajando para dejar un legado que se está viendo en mejores espacios, en mejores oportunidades. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

52 empresas se unen a "Ponte Nuevo" por la movilidad y el Mundial 2026 (Cinthya Gonzalez)

Alianza histórica: La IP invierte en el futuro y la movilidad de Nuevo León

Las empresas de esta quinta alineación destinarán inversiones millonarias en proyectos específicos para el bienestar social y la infraestructura:

Softtek abrirá 10 aulas tecnológicas con 250 equipos de cómputo, mientras que Megacable conectará con fibra óptica 17 centros comunitarios. Talisis invertirá 6.5 mdp en capacitación de idiomas y mejoramiento urbano.

GEN (PASA) aportará 4 mdp en gestión de residuos y reforestación; Whirlpool sumará 2,500 horas de voluntariado para limpieza de ríos y Afirme impulsará la adopción de parques.

Ragasa rehabilitará áreas verdes y senderos en el Cerro de la Silla; la CMIC intervendrá la imagen urbana en los accesos al aeropuerto y el polígono FIFA, y Cuprum destinará 5.5 mdp a mantenimiento de espacios públicos y salud.

CAINTRA promoverá el carpool y horarios escalonados entre sus 4,000 afiliados; Grupo Coexsa habilitará espacios de transporte cercanos al aeropuerto y todas las empresas participantes implementarán esquemas de trabajo híbrido o flexible.

52 empresas se unen a "Ponte Nuevo" por la movilidad y el Mundial 2026 (Cinthya Gonzalez)

Al evento asistieron Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía; Daniel Acosta Fregoso, Secretario de Participación Ciudadana, así como representantes del sector empresarial y diputados locales.